Taylor Swift se despide de Madrid con otro apoteósico concierto en el Santiago Bernabéu

Parecía imposible que Taylor Swift pudiese replicar el huracán de emociones que provocó este miércoles en el estadio Santiago Bernabéu, pero después de la catársis del primer concierto, solo ha cogido aire para el segundo round de The Eras Tour. El furor desatado ha sido casi idéntico, pero el espectáculo nunca lo es. La cantante lleva todo medido al milímetro, también las novedades con las que sorprender a un público que, igual que ella, lo tiene todo estudiado.

Así hemos vivido mis hijas 'swifties' y yo el primer concierto de Taylor Swift en el Santiago Bernabéu en Madrid

Las horas previas al concierto han sido un verdadero déjà vu. El ritual se repite en cada concierto, en cada lugar del mundo. El fenómeno de Taylor es musical, social y, sobre todo, global. Los fans de la artista llevan meses preparándose para el gran momento y no lo hacen solos. Es un ejercicio que solo tiene sentido en comunidad, intercambiando las pulseras de la amistad y eligiendo juntos y juntas los looks con los que van a rendir homanaje a cada una de las eras que la cantante recorrerá en un concierto que ya saben que va a ser único. La propia Taylor ha contado que cada show es diferente y que pasa mucho tiempo pensando en qué canciones elegir para sorprender al público.

En las inmediaciones del Santiago Bernabéu, los grupos de amigos desafían al calor, que a la hora de la apertura de las puertas -sobre las 16.30- superaba los 33 grados, con paciencia y mucho entusiasmo a la espera de que abran las puertas y comience la coreografía con la que la organización ya logró ayer situar a los 65.000 asistentes en tiempo récord y sin incidentes. También se ha repetido la llegada de Taylor al estadio escoltada por una gran comitiva desde el hotel Villamagna, donde se aloja. Las fuertes medidas de seguridad han permitido que no haya sido posible conseguir ni una sola imagen de la artista fuera del escenario del Santiago Bernabéu.

Ya ataviados con las pulseras luminosas con las que el público también contribuye a engrandecer el espectáculo, los swifties, como se conocen a los fans de la cantante, calentaban motores con el grupo de pop punk Paramore, que ejercen de teloneros en sus conciertos por Europa, tomando el testigo de Sabrina Carpenter. La música de Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro, que comenzó a sonar poco después de las 18:45 horas, no solo es un prólogo perfecto, también sirve de emocionante cuenta atrás para el viaje que estaba a punto de comenzar. Localizar la caja negra en la que se desplaza Swift sin ser vista antes de salir al escenario se ha convertido ya en una tradición más para sus fans. Poco antes de las 20 horas los primeros móviles fueron testimonio del hallazgo: ¡Taylor ya está aquí!

Diez minutos antes que en el primer concierto, a las 20:04 horas, Taylor Swift hacía su aparición mientras sonaban los acordes de Miss Americana & the Heartbreak Prince que marcan el inicio del espectáculo entre los vítores de un público entregado hasta la médula. La primera sorpresa de la noche ha sido el body morado que ha lucido en su primer look, en lugar del azul y rosa que llevó ayer. Tras las palabras "Encantada de conoceros", las misma con las que ayer sorprendió a sus fans en un ensayado español, continuó el viaje por la la primera de sus eras: Lover. En total son 10 eras, correspondientes a cada uno de sus discos, por las que viaja en los conciertos de esta gira. Cada una tiene su propio estilo, su propia historia y su propia estética que sus fans emulan con sus looks.

El público parece querer competir con el de ayer en euforia y entrega. La segunda canción, Cruel Summer, recibió tal ovación que dejó a la artista sin palabras mirando atónita hacia las gradas del Santiago Bernabéu, su templo por unos días. "Nos habéis hecho sentir como en casa", ha dicho agradecida. Otro de los momentos que hizo estallar a los espectadores fue la coletilla de la canción We're never ever getting back toguether, de la era Red, cuando uno de los bailarines dice "No way" (en inglés, el original) en el idioma del país en el que se encuentran. Si el miércoles hizo reír al público al exclamar: "Ni de coña", hoy jueves, ha optado por la fórmula: "Ni borracha".

En más de una ocasión Taylor se ha mostrado sorprendida por lo alto que cantaba el público. "Sois el público que más alto canta", ha dicho. Todo un cumplido para unos fans que han dado todo de sí para vivir al máximo un momento irrepetible, ¿o no? ya que no son pocos los que han conseguido entradas para más de un concierto de la cantante en Europa. Una nueva forma de hacer turismo en clave absolutamente swiftie.