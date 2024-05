Te contamos cómo estamos viviendo el concierto de Taylor Swift en Madrid desde dentro

Diez meses después de salir a la venta las entradas para ver a Taylor Swift en Madrid (y la gincana que supuso conseguirlas, con horas de colas virtuales), la espera ha llegado a su fin. El sueño de verla de cerca se ha hecho al fin realidad la tarde de este 29 de mayo que ha marcado la primera parada de The Eras Tour en España, en la que HOLA.com está presente desde las gradas. La expectación era máxima desde comienzos de semana en las inmediaciones del Santiago Bernabéu, donde han acampado grupos de fans que han sido los primeros en acceder al estadio cuando a las 16:30 horas se han abierto las puertas y se han vivido escenas de entusiasmo que han llegado al punto álgido cuando la artista ha pisado por primera vez el escenario. Pero empecemos por el principio, te contamos todos los detalles.

Entrar al recinto, ya sea a la zona de gradas como a la de pista, ha sido tarea fácil, una situación que ha favorecido esa armonía que caracteriza a los fans de Taylor Swift. Desde las inmediaciones del metro Santiago Bernabéu, situado justo enfrente, había personas de la organización ayudando para señalarte tu puerta de acceso. Se han dispuesto mediante vallas diferentes colas que conducían a una misma zona, evitando esperas interminables, caos y nerviosismo. Además, no ha habido problemas como se especulaba a la hora de meter comida y el equipo de seguridad tan solo ha quitado los tapones de las botellas, protocolo habitual en este tipo de actos.

Los aproximadamente 130.000 asistentes han ido entrando al estadio sin sobresaltos y con la certeza de estar en un acontecimiento histórico. Al cruzar la puerta sentías que accedías a otro universo y la escena se repetía una y otra vez: lágrimas aflorando, looks cuidados al detalle y enmarcados en la temática de la gira, emoción y el móvil en la mano para grabar cada paso. Ha comenzado en ese instante la verdadera cuenta atrás, que ha tenido como banda sonora la actuación de Paramore, el grupo telonero que ha iniciado su repertorio a las 18.55 horas.

La relación que se ha creado entre los seguidores de Taylor Swift es el mejor ejemplo del poder de la música. No importa si llevabas días esperando fuera o si has llegado a última hora, dentro del recinto solo había cabida para la amistad, el entendimiento y la emoción compartida. Durante la espera, dentro del estadio, ha habido un intercambio incesante de pulseras de la amistad con las personas que, fortuitamente o no, han vivido el concierto a tu lado. También ese han compartido pegatinas brillantes para hacerte tu propio make up de fantasía. Se ha creado de esta manera una bonita unión que, quién sabe, podría mantenerse en el tiempo.

Los nervios iban in crescendo y han llegado al punto álgido cuando el reloj marcaba las 20:00 horas con la presencia de los bailarines en el escenario mientras sonaba música de fondo. Exactamente 16 minutos después, la magia se ha apoderado del recinto con la entrada en escena de la cantante. La sensación era indescriptible, parecía que el Bernabéu se caía con los aplausos, los vítores, las voces coreando el nombre de la cantante y los gritos, todo entremezclado con los primeros acordes de Miss Americana & the Heartbreak Prince. ¡Y ahora sí, comienza el espectáculo!

Tras los dos primeros temas, ambos pertenecientes al disco Lover, ha llegado su 'presentación oficial', en la que Taylor se ha animado a hablar en español. "Buenas tardes, encantada de veros", ha dicho. A lo largo de la noche ha demostrado en más ocasiones que se defiende bien en el idioma ya que también ha dicho: "Madrid, bienvenidos a The Eras Tour".

Una parte muy importante de la carrera de Taylor Swift son los fans, los que ha dado un papel protagonista en el concierto. En la entrada, a cada persona le daban una pulsera blanca con el nombre de la artista en negro y una esfera que se iluminaba de diferentes tonos dependiendo de la canción que sonara en ese momento. Y es que este accesorio que había que devolver a la salida estaba programado para formar parte del juego de luces que se proyectan sobre el escenario a lo largo del show, creando una atmósfera extraordinaria con cada canción y dando personalidad al espectáculo.

El show se divide en diez eras representando los discos que ha lanzado desde 2008 hasta la actualidad.

**texto en elaboración