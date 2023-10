Todos los detalles de la boda secreta de Kanye West y Bianca Censori ¡solo 20 días después del divorcio de Kim Kardashian!

La relación de Kanye West (46) y Bianca Censori (28) siempre ha estado rodeada por un halo de misterio. Fue a principios de enero de este año, cuando el rapero y la joven diseñadora australiana se presentaron ante el mundo entero como pareja acudiendo a todo tipo de eventos públicos, y, al mismo tiempo, sembrando la controversia allá donde iban. A las pocas semanas de empezar a salir, el cantante comenzó a llevar en su mano izquierda un anillo que parecía una alianza. Esta joya hizo saltar todas las alarmas sobre una posible boda secreta, pero ellos siempre jugaron al despiste. Finalmente, el diario británico Daily Mail ha podido confirmar estos rumores.

Este medio de comunicación ha tenido acceso a una información que apunta a que Kanye y Bianca se habían dado el ‘sí, quiero’ en la ciudad de Palo Alto, situada en Silicon Valley cerca de San Francisco, California. Daily Mail asegura que la pareja contrajo matrimonio bajo una cláusula llamada ‘licencia confidencial del matrimonio’, es decir, no tiene que existir un registro de la boda, no son necesarios los testigos y tampoco tiene que celebrarse una ceremonia como tal para que tenga validez legal.

Otro de los datos más llamativos es la fecha en la que se produjo esta peculiar unión: tan solo 20 días después de que el intérprete firmara los papeles de divorcio de Kim Kardashian. Hay que recordar que el artista y la socialité se separaron en noviembre de 2022, por lo que su idilio con Bianca Censori comenzó mucho antes de que trascendiera a los medios de comunicación y a sus fans incondicionales.

Así es Bianca Censori

Aunque sale con un hombre de lo más mediático, poco se sabe de Bianca Censori. La joven de 28 años es de origen australiano y licenciada en arquitectura por la Universidad de Melbourne. Precisamente, sus estudios en diseño la llevaron a conocer a Kanye West, ya que comenzó a trabajar para él en 2020 como jefa de arquitectura en su marca de ropa Yeezy. Anteriormente, ella también había emprendido en el mundo ‘fashion’ con una firma de joyas llamada Nylons.

En los últimos meses, Bianca ha experimentado una gran transformación física, porque ha cortado su larga melena morena para empezar a lucir un peinado pixie rubio platino y también viste con ropas mucho más extravagantes, en las que impera las transparencias y los tejidos ajustados como el látex. Un cambio de estilo que sumado a su figura curvilínea ha hecho que haya sido comparada en multitud de ocasiones con la estrella del reality show Keeping Up With The Kardashians.

