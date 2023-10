El momento 'tierra trágame' de Kim Kardashian con Anna Wintour

La presencia de Kim Kardashian en el desfile que Victoria Beckham ha hecho en la Paris Fashion Week ha sido muy comentada. Los ojos no solo se pusieron en la pasarela para conocer las aclamadas propuestas de la diseñadora, sino también sorprendió mucho el comportamiento de la celebrity internacional, hermana de Kendall y Kylie Jenner. Su impuntualidad dio mucho que hablar y molestó a los allí presentes, que tuvieron que esperar a su llegada para que el espectáculo diera comienzo. Esa incomodidad generalizada quedó perfectamente reflejada en los gestos de la editora jefa de Vogue, Anna Wintour.

La periodista británica, una de las personas más poderosas del mundo de la moda, valora mucho la puntualidad y sigue estrictamente las reglas no escritas de actos como el citado desfile en el que se adelantaba la colección de primavera-verano 2024. Es por eso que Anna Wintour no ocultó sentirse incómoda con Kim Kardashian, cuya presencia ignoró a pesar de estar sentadas al lado en el front row, junto a Kris Jenner, David Beckham, Harper Seven, Cruz Beckham, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham.

Anna WIntour no saludó a Kim Kardashian ni al verse ni tampoco al finalizar el desfile, que se desarrolló en el hotel Pozzo di Borgo, emblemático edificio que fue el hogar de Karl Lagerfeld. El espectáculo no hizo que las tensiones se aliviaran, todo lo contrario. No compartieron comentarios y cuando la última modelo salió de la pasarela y el público empezó a aplaudir, la prestigiosa editora de moda abandonó repentinamente su asiento y salió de la sala.

La protagonista del reality Keeping Up with the Kardashians parecía avergonzada por la situación creada. Según han contado testigos presenciales a HOLA USA!, Kim le comentó a David Beckham al terminar. "Me siento tan mal por llegar tarde... Nunca llego tarde". Además, aseguran que Anna Wintour no esperó a que Victoria saliera a saludar al público y se fue de forma precipitada porque tenía otros shows a los que acudir justo después y su organización tuvo que modificarse por la tardanza de Kim. Y es que no empezaron a salir las propuestas de la ex Spice Girl hasta que todo el mundo estuvo sentado.