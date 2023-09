¡Kim y Kourtney Kardashian, de nuevo enfrentadas!

La cuarta temporada de ‘Las Kardashians’ que se estrenará el próximo 28 de septiembre promete llegar cargada de conflictos. En concreto, los próximos episodios revivirán el largo enfrentamiento que dos de las hermanas del clan, Kim y Kourtney, que mantienen desde hace años. Parecía que ambas habían enterrado el hacha de guerra en episodios anteriores, pero las tensiones resurgieron después de que Kourtney acusara a Kim de 'robar' la inspiración de su boda con Travis Barker.

Kourtney sostiene que tomó "referencias" de los archivos de Dolce Gabbana de los años 90 cuando planificó el atuendo para su gran día en Portofino, Italia, en mayo de 2022 y no le perdona a su hermana Kim que hiciera lo mismo al crear su colección en colaboración con los diseñadores en septiembre de ese mismo año para la Semana de la Moda de Milán.

“Fue horrible que mi hermana usara mi boda como una oportunidad de negocio. Prefirió el dinero que a mí, por eso nunca me preguntó de verdad. No es que se olvidara de preguntarme o pensara que no me importaría creo que no hubiera sabido qué hacer si mi respuesta era no”, cuenta Kourtney en uno de los episodios. Pese a la explicación de Kourtney, Kim no logra entender la razón de la molestia de su hermana. “Tengo que hablar con ella y explicárselo. Solo quiero que ella sea feliz por mí. Fue un momento demasiado grande para que ella no se sintiera orgullosa”, manifestó. Asimismo, aseguró que ella siempre respetó a su hermana, pues se mantuvo firme rechazando cualquier diseño que se parecía a los looks de la boda de Kourtney y Travis.

Las dos socialites pudieron sentarse a hablar con calma para solucionar sus diferencias pero la paz fue efímera. En uno de los adelantos promocionales de la próxima temporada, se les ve teniendo una acalorada discusión por teléfono, durante la cual Kourtney llama a Kim "bruja" y le dice que la odia.

Vidas en direcciones distintas

Más tarde, frente a las cámaras del programa, Kim explica que la dinámica entre Kourtney y el resto de la familia ha cambiado. Aunque no menciona específicamente al esposo de Kourtney, se deduce que Kim hace referencia a los cambios en su hermana desde que se casó, al decir que sus vidas van en direcciones diferentes.

Kourtney, por su parte, asegura que ha habido mucha tensión y que está harta de escuchar a los demás hablar sobre ella. "No siento que me entiendan", lamenta. La nota positiva es que el avance termina con un mensaje esperanzador de Khloé, la hermana menor, quien confía en que los problemas entre Kourtney y Kim pueden solucionarse: "Estas cosas pasan. No nos van a derribar", afirma.