Kourtney Kardashian está embarazada: así se lo comunicaba a Travis Barker ante miles de personas

¡Kourtney Kardashian está embarazada! Así es, la mayor de las hermanas Kardashian-Jenner está esperando el que será su cuarto hijo, el primero con su actual marido Travis Barker, al que le dio el 'sí, quiero' en mayo de 2022 en una boda propia de un cuento de hadas en Portofino. Una sorpresa tan grande para sus fans como lo fue para el batería ya que, a juzgar por su cara de asombro, parecía enterarse en pleno concierto de su grupo Blink-182. Durante el espectáculo Kourtney levantó un cartel que decía, "Travis, estoy embarazada".

Tal y como se puede ver en el vídeo que ambos han compartido de forma conjunta en sus perfiles públicos, el batería no salía de su asombro y rápidamente bajaba junto a su mujer, quien ya estaba recibiendo la felicitación del resto de los integrantes del grupo. Kardashian, de 44 años, y Barker, de 47, expresaron públicamente su deseo de tener un hijo juntos. La pareja ha hecho todo lo posible para quedarse embarazada, incluidas rondas de FIV (Fecundación In Vitro) y varios remedios naturales a base de hierbas: “Hemos terminado oficialmente con la FIV”, dijo durante el episodio del 25 de mayo de The Kardashians. “Nos encantaría tener un bebé, pero realmente creo en lo que Dios tiene reservado para nosotros. Si eso es un bebé, entonces sucederá”.

La noticia del embarazo coincide con el primer aniversario de una de sus bodas. Después de muchas citas, viajes familiares e incluso de que Barker se tatuara el nombre de Kardashian en el pecho, en noviembre de 2021 el baterista le pidió la mano a la empresaria en una playa iluminada con velas en Montecito, California. La pareja celebró su amor por todo lo alto con tres enlaces de lo más originales, el primero de ellos en Las Vegas, otro por el civil en California, y, por último, pusieron el broche de oro con una lujosa fiesta en un castillo italiano, en Portofino, en donde estuvieron rodeados por sus familiares y amigos más cercanos.

La familia aumenta

Kourtney Kardashian tiene tres hijos, Mason (13), Penélope (10) y Reign (8) , nacidos de su anterior matrimonio con Scott Disick. Travir Barker, por su parte, es padre de tres adolescentes con su exesposa Shanna Moakler: sus hijos biológicos Landon (19) y Alabama (17), así como su hija adoptiva Atiana (22), a quien ayudó a criar durante su relación con Moakler.

El bebé que está en camino será el decimotercer nieto de Kris Jenner, quien no deja de ver como la futura generación Kardashian no deja de crecer. A buen seguro sus primos, North, Saint, Chicago y Psalm, los cuatro hijos de Kim; Dream, la hija de Rob; True y Tatum, los de Khloé; y Stormi y Aire, los de Kylie Jenner, están deseando recibir a su nuevo compañero de juegos y travesuras.

