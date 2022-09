Khloé Kardashian muestra por primera vez a su segundo bebé y se emociona al revelar el nombre

Khloé Kardashian ha compartido las primeras imágenes de su segundo bebé, Bruno, en el esperado estreno de la nueva temporada de la serie de las famosas hermanas, The Kardashians. Hasta ahora, la empresaria, fundadora de la firma Good American, no había querido mostrar al pequeño en sus redes sociales ni había hecho ninguna declaración al respecto tras dar a luz, con el fin de "proteger su intimidad y la de su vientre de alquiler", tal y como reconoce ahora. Hoy, en el primer episodio de su reality de Hulu, que se ha estrenado en exclusiva en Disney+, hemos podido conocer nuevos detalles de la esperada y controvertida llegada al mundo de su segundo hijo junto al jugador de la NBA Tristan Thompson, del que se separó a finales de 2021 y al que permitió estar a su lado el día del parto.

El pasado 5 de agosto, a sus 39 años, la empresaria daba la bienvenida a su segundo hijo, que un mes antes había revelado que había sido concebido a través de un vientre de alquiler junto a Tristan Thompson. Lo confirmó su representante "Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloe pueda concentrarse en su familia" y lo corroboró después una fuente cercana a la familia, que habló de la sonada ruptura de la pareja a la revista People:"Khloe y Tristan no han vuelto a estar juntos y no han hablado desde diciembre fuera de los asuntos de crianza compartida. El bebé fue concebido a través de un sustituto antes de que se revelara a Khloé y al público que Tristan iba a tener un bebé con otra persona en diciembre"

En la primera entrega de esta segunda temporada vemos como Kim Kardashian acompañó a su hermana el día del parto en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles y grabó todo el proceso con su cámara. "¡Se parece a True!", afirma la más popular de las hermanas al ver que el bebé recuerda a la hija mayor de Khloé y Tristan, que cuenta ya cuatro años de edad. Ya con el pequeño en brazos, vemos a Khloé hablar por videollamada con su hija True, con su madre Kris Jenner y con el resto de sus hermanas para presentarles al nuevo miembro de la familia. También descubrimos que permitió que Tristan Thompson estuviera presente tras el nacimiento. "Estuve dudando sobre si dejar que Tristan viniera al hospital o no, pero Tristan quiere estar aquí, así que pensé, ¿por qué no dejarlo venir? Nunca recuperaré este momento", afirma la socialité sobre esta decisión.



Khloé y Tristan viven una relación muy complicada, llena de idas y venidas desde que empezaron a salir en otoño de 2016, cuando el jugador de la NBA estaba esperando su primer hijo con Jordan Craig. Un año después, la pequeña de las Kardashian se quedó embarazada de True, su primera hija en común. Sin embargo, a pocos días de dar a luz a su pequeña, unas fotografías del deportista acompañado de otra mujer levantaron las sospechas de una posible infidelidad. Khloé le dio una segunda oportunidad tras el nacimiento de la niña pero al poco tiempo se enteró de un nuevo engaño, esta vez con la que era entonces la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordan Woods. Entonces decidieron separarse un tiempo hasta que en el 2020 retomaron su relación para volverlo a dejar definitivamente a finales de 2021, cuando la empresaria se entera de que Tristan está esperando otro hijo con una entrenadora personal con la que mantenía una relación esporádica. Khloé reveló en el final de la primera temporada de la serie, cuando grabaron el episodio en el que explica cómo se entera de esta nueva infidelidad, que la pareja había hecho ya la transferencia de embrión unos días antes.

Khloé Kardashian confiesa ahora "Desde diciembre, ha sido una nube oscura cerniéndose sobre mí. Todos los días, me he sentido deprimida y triste, y ahora que mi hijo está aquí, puedo seguir adelante y puedo disfrutar. Es casi como Puedo cerrar ese capítulo y terminar con este trauma y dejarlo atrás", esperanzada con la idea de que todo cambie tras el nacimiento de este nuevo bebé "Ahora finalmente puedo comenzar el proceso de curación. Ahora puedo comenzar a disfrutar de mi vida con dos niños y resolver esto. Este será el primer día, y será el comienzo de algo positivo, feliz y hermoso", reconoce la influencer a su hermana Kim.

Khloé se emociona al desvelar que el niño se llama Bruno y explica que no estaba lista para hacerlo público en el momento de su nacimiento porque “quería proteger tanto la privacidad de su hijo como la de la mujer que ha ejercido de vientre de alquiler para la ex pareja”. La emoción está a flor de piel en esta nueva entrega del reality de la saga en la que Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall y Kylie invitan a los espectadores a disfrutar de una segunda temporada de The Kardashians producida por Ben Winston, Emma Conway, Elizabeth Jonesa y Danielle King, acompañándolos de nuevo en sus mayores triunfos y luchas. Ya han adelantado que podremos ver desde nuevos romances a hitos que cambian la vida y éxitos inimaginables. La familia vuelve a demostrar que su vínculo sigue siendo inquebrantable mientras comentan lo bueno y lo malo de sus vidas públicas y privadas.