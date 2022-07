Khloe Kardashian reacciona a las imágenes de Tristan Thompson con otra mujer

Las sorpresas no acaban cuando se trata de la relación de Khloé Kardashian y Tristan Thompson. Hace solo una semana transcendía que la expareja esperaba su segundo hijo en común, un bebé que fue concebido mediante vientre de alquiler antes de que la socialité supiera que el deportista había tenido un hijo fruto de una de sus numerosas infidelidades. Tristan, de 31 años, ha sido captado ahora de la mano de otra mujer en Grecia, por lo que todas las miradas se han dirigido a Khloé esperando su reacción a estas nuevas fotografías. Y no ha tardado.

La cronología que puede aclarar todas tus dudas sobre la relación de Khloé Kardashian y su ex, Tristan Thompson

VER GALERÍA

Ha sido a través de un sencillo gesto en la cuenta social de un fan que, junto a un vídeo en el que se veía el paseo de Tristan, escribía: "Para los que estén alucinando con este vídeo de Tristan en Grecia junto a otra mujer, Khloé y Tristan están solteros y, de acuerdo al comunicado del representante de ella, no han hablado desde diciembre excepto por cuestiones relativas a la paternidad. No sé por qué sería una locura que Tristan estuviera con otra mujer mientras que sea un buen padre para su hijo". Parece que Khloé está de acuerdo con estas afirmaciones pues le dio "me gusta" a la publicación de este usuario, demostrando así que las recientes capturas de su ex no le preocupan.

VER GALERÍA

Una relación de idas y venidas

No sería además el jugador de la NBA el único que habría rehecho su vida, pues Page Six informó el pasado junio de que la Kardashian estaba saliendo con un inversor al que conoció precisamente a través de su hermana Kim. Afrontan así Khloé, de 38 años, y Tristan su segunda paternidad por separado y no parece que la reconciliación esté entre sus planes a juzgar por estas últimas imágenes.

La historia de la pareja ha estado marcada desde sus inicios, en 2016, por las idas y venidas y las infidelidades del deportista, al que la socialité ha perdonado en varias ocasiones. Sin embargo, a principios de este año se confirmaba que Tristan había padre en uno de sus deslices, lo que provocó la ruptura que, al menos por ahora, es definitiva. Antes de desvelarse esta paternidad, habían decidido dar un hermano o hermana a la hija que tienen en común, True, de cuatro años, un bebé que estaría a punto de nacer.