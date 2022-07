Tristan Thompson, con otra mujer en Grecia mientras espera su segundo hijo con Khloé Kardashian

Cuando solo quedan unas semanas para que Khloé Kardashian y Tristan Thompson den la bienvenida a su segundo hijo en común, el torbellino de noticias acerca de lo que ocurre entre ellos sigue creciendo. Después de casi seis años juntos en los que no han cesado las polémicas y escándalos de infidelidades, la expareja parece haber puesto punto y final a su romance de manera definitiva mientras esperan la llegada de un bebé por vientre de alquiler. Y apenas unos días después de que se conociera la noticia, el jugador de baloncesto ha sido visto caminando de la mano de una mujer por Grecia. En una foto que publicado TMZ se ve al deportista luciendo una camisa de flores, pantalones negros y zapatillas blancas, mientras que su acompañante llevaba un vestido ajustado de color naranja.

Tristan, de 31 años, habría estado en el local Bonbonniere de Mykonos hasta las 5 de la mañana, que fue cuando fue tomada la fotografía. El deportista está en Grecia mientras en Estados Unidos se acerca el nacimiento del que sería su cuarto hijo, ya que tiene uno previo a su relación con Khloé; a True, la hija que tuvo con la empresaria; y un tercer bebé nacido de una relación esporádica con una entrenadora personal mientras estaba saliendo con la hermana de Kim Kardashian. Precisamente fue este último escándalo el que podría haber puesto punto y final a seis años de relación intermitente con la creadora de Good American, un momento que se pudo ver en la primera temporada de The Kardashians, el nuevo reality de la televisiva familia en Disney+.

"Podemos confirmar que True tendrá un hermano que fue concebido en noviembre. Khloé está extremadamente agradecida a la mujer que está llevando el embarazo por esta bendición tan bonita. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda centrarse en su familia", aseguró un representante de la familia el pasado 13 de julio. Además, los medios estadounidenses han publicado que, a pesar de su futura paternidad juntos, la expareja no ha retomado su relación y ni siquiera han hablado desde diciembre, solo para los asuntos relacionados con su hija True, que ya tiene 4 años.

Tristan Thompson confirmó en enero que había sido padre de su tercer hijo e hizo público un comunicado pidiendo perdón: "Asumo la responsabilidad de mis actos. Pido disculpas sinceras a todo aquel al que haya herido o decepcionado [...] Khloé, no te mereces esto, no mereces el dolor de corazón ni la humillación que te he causado, tampoco cómo te he tratado estos años". En el reality se descubre que el deportista había puesto una demanda de paternidad confirmando el affaire, pero no le había dicho nada a su novia que se enteraba la misma mañana que el resto del mundo, cuando saltaba la noticia, porque era su hermana Kim quien le llamaba para decírselo.

En los últimos años, Khloé ha expresado su deseo de tener una familia más grande y le ha dado múltiples oportunidades a Tristan a pesar de las continuas infidelidades. En otoño había confesado ya su deseo de ser madre de nuevo junto al jugador de baloncesto, aunque lo iban a hacer a través de un vientre de alquiler porque los médicos habrían desaconsejado a la empresaria que volviera a quedarse embarazada.