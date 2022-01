Khloé Kardashian, en shock tras enterarse de que Tristan Thompson podría haber tenido un hijo con otra mujer

Parecía que entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson estaba todo más calmado. De hecho, en estos meses se había hablado de que estaban pensando darle un hermanito o hermanita a su hija True, de tres años. Sin embargo, el jugador de baloncesto se ha visto envuelto en un escándalo que ha causado un enorme revuelo en las últimas horas. La hermana de Kim Kardashian acaba de enterarse no solo de una nueva infidelidad por parte de Tristan, sino que además fruto de ese desliz habría tenido un hijo. "Khloé se disgustó al saber que la había vuelto a engañar", ha dicho una fuente cercana a People, que asegura que "no puede creerse" que haya sido padre otra vez.

Todo sucedió en marzo, cuando Khloé todavía estaba saliendo con Tristan. El deportista habría tenido un affaire con la entrenadora personal Maralee Nichols, quien la semana pasada dio a luz a un niño. Según los documentos judiciales a los que ha tenido acceso la revista estadounidense, Nichols ha demandado a Thompson por la manutención de su hijo y otros costes relacionados con el embarazo y el parto. El jugador de los Sacramento Kings, que ha pedido pruebas genéticas, admitió haber tenido relaciones con la entrenadora personal en al menos una ocasión, según el expediente.

El portal de noticias TMZ también ha tenido acceso a información exclusiva y ha revelado que Nicole estuvo saliendo con Tristan durante cinco meses. Además, alega que llegó ofrecerle más de 66.000 euros para que guardara silencio y no se mantuviera alejada de la atención mediática. De confirmarse que el jugador es el padre del bebé, sería su tercer hijo. Además de True, Thompson tiene a Prince, de cuatro años, fruto de su relación con Jordan Craig.

Una relación de muchas idas y venidas

Después de su sonada ruptura, la hermana de Kim Kardashian decidió darle una nueva oportunidad y estaba intentando perdonar los errores que Tristan cometió en el pasado. "En los últimos meses Tristan le ha demostrado que ha cambiado", dijo a People una fuente cercana a la familia, definiéndole como "un padre y un compañero increíble". Sin embargo, la pareja se separó el pasado mes de mayo, poco después de que saliera a la luz una nueva infidelidad del deportista con la modelo Sydney Chase, que aseguraba haber mantenido relaciones con él después de retomar su relación con la celebrity.

Khloé pensaba que todo iba a ser diferente y que realmente había cambiado, por eso no puede creer lo que ha sucedido. La hermana de Kendall y Kylie Jenner había expresado su deseo de volver a ser madre en su programa Keeping Up with the Kardashians. "Siento que ha llegado el momento de tener otro hijo", decía la empresaria. Khloé contó que quería que Tristan fuera el padre y, debido a que los médicos le habían advertido de que su embarazo sería de riesgo, decidió optar por un vientre de alquiler. Este nuevo escándalo ha sido un duro revés para ella, por eso no sabemos si seguirá adelante o no con sus planes de aumentar la familia.

