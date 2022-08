Khloé Kardashian explica cómo afronta la maternidad tras su ruptura con Tristan Thompson

El segundo hijo de Khloé Kardashian vino al mundo hace casi un mes. Estos primeros días tras ser mamá seguro que no son como se había imaginado pues en enero puso fin a su relación con el padre del retoño, Tristan Thompson. La noticia de que esperaban un segundo hijo pese a no ser ya pareja (el bebé nació mediante vientre de alquiler) causó una auténtica sorpresa pues ya se conocía la situación personal en la que se encontraba la pareja. Ahora la hermana de Kim Kardashian se ha sincerado acerca de cómo afronta la crianza de sus niños (del segundo aún no ha desvelado el nombre).

La cronología que puede aclarar todas tus dudas sobre la relación de Khloé Kardashian y su ex Tristan Thompson

Khloé Kardashian reacciona a las imágenes de Tristan Thompson con otra mujer

"Ser capaz de lograr que un pequeño se convierta en una persona increíble es un honor y un regalo. Sé que es un cliché, pero me encanta todo de la maternidad, incluso los momentos más difíciles" explica en Elle. "Me da miedo, pero me lo tomo muy en serio" añadió sin referirse específicamente a su expareja. "Nos tenemos que tomar este papel muy en serio" reitera, "sobre todo hoy en día ya que es mucha la información a la que están expuestos y a la que pueden acceder desde muy pequeños".

El pasado mes de julio y a través de un comunicado, se confirmaba que la cofundadora de Good American, de 38 años, esperaba un nuevo bebé: “Podemos confirmar que True [primera hija de la expareja] tendrá un hermano, que fue concebido en noviembre. Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia". Una inesperada noticia que salía a la luz cuando Khloé y Tristan ya habían finalizado su controvertido noviazgo de idas y venidas. Se desmentía además entonces una posible reconciliación.

A principios de este 2022 se supo que Thompson había sido padre de nuevo de un niño, fruto de una más de sus infidelidades, lo que supuso el fin definitivo de su relación con Khloé. El jugador de la NBA, de 31 años, había tenido un bebé con la modelo de fitness Maralee Nichols y, aunque inicialmente solicitó una prueba de paternidad, los resultados de esta le hicieron reconocer al niño, Theo, como suyo. "Los resultados de las pruebas de paternidad revelan que soy el padre del hijo de Maralee Nichols. Asumo toda la responsabilidad de mis actos. Ahora que se ha comprobado mi paternidad, espero que podamos criar amistosamente a nuestro hijo", comentaba.

Pedía perdón además a "todos los que he hecho daño o decepcionado a lo largo de este calvario, tanto en público como en privado" y se dirigía concretamente a la celebrity: "Khloé, no te mereces esto. No mereces el dolor y la humillación que te he causado. No te mereces la forma en la que te he tratado durante estos los años. Sin duda, mis acciones no van en la línea con la forma en que te veo. Tengo el máximo respeto y amor por ti, a pesar de lo que puedas pensar. De nuevo, lo siento muchísimo".