Khloe Kardashian se convierte en madre de su segundo hijo junto a su ex pareja Tristan Thompson La estrella televisiva y el jugador de la NBA han sido padres por segunda vez de un niño el cinco de agosto por vientre de alquiler

Khloé Kardashian, de 38 años, se ha convertido en madre por segunda vez junto a su ex pareja Tristan Thompson, de 31, según ha confirmado un representante de la familia Kardashian a People. Klhoé ha cumplido así su sueño de agrandar la familia, esta vez a través de vientre de alquiler, de un niño del que todavía se desconoce el nombre.

El pasado mes de julio y a través de un comunicado, se confirmaba que la cofundadora de Good American esperaba un nuevo bebé: “Podemos confirmar que True [primera hija de la expareja] tendrá un hermano, que fue concebido en noviembre. Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia”. Esta noticia sorprendía a todo el mundo y hacía saltar las alarmas sobre si la celebrity y el jugador de la NBA habían vuelto después de múltiples idas y venidas, por lo que fuentes cercanas aseguraron que no a la revista People: "No están juntos y no han hablado desde diciembre, excepto para cuestiones relacionadas con su hija. El bebé fue concebido antes de que se hiciera público que Tristan había tenido un hijo con otra persona en diciembre" desmintiendo así cualquier posibilidad de reconciliación entre ambos.

La historia de amor de Klhoe y Tristan

Esta relación ha pasado por numerosos baches desde que se inició en septiembre de 2016. Cuando comenzaron a salir, Tristan esperaba un bebé fruto de una relación anterior lo que supuso varios rumores acerca de que su romance con Khloé se habría solapado. Desde entonces la pareja compartió su amor en redes sociales con distintas fotografías y en marzo de 2017 Tompson hacía su primera aparición en el reality, algo que indicaba que la pareja iba en serio. En diciembre del mismo año confirmaban el embarazo de Khloe a través de una tierna fotografía: "¡Mi mayor sueño se ha cumplido! Estamos esperando un bebé. Había estado esperando y dándole vueltas pero Dios tenía un plan”. Fue aquí donde la relación comenzó a torcerse y dos días antes de dar a luz a True, se filtra un video de Tristan hablando y entrando a un hotel con una chica en Manhattan (Nueva York). A pesar de esto y tras un enfado inicial, Khloé decide perdonar a Tristan y darle una segunda oportunidad ya que su máxima prioridad es que True tenga una familia y confía en que, a pesar de la infidelidad, Tristan es un buen padre.

En Marzo de 2019 y en plena recuperación de la crisis anterior TMZ publica que el jugador le habría sido infiel una vez más a la pequeña de las Kardashian con la que era entonces la mejor amiga de Kylie Jenner, Jordan Woods. Fue entones cuando ella cortó la relación asegurando que “esperaba que hubiera un final mejor para su hija y para ella”. El contacto desde entonces fue nulo a pesar de que Tristan hacía constantes numerosos esfuerzos para reconquistar el amor de la madre de su hija a través de regalos y mensajes cariñosos que ella siempre rechazaba. Poco a poco empezaron a acercar posturas y decidieron pasar la pandemia juntos en una misma casa para que True pudiera disfrutar de amos. Desde entonces decidieron acudir a terapia de pareja y poner todo su esfuerzo para fortalecer la relación, algo que parecía ir funcionando hasta que en diciembre de 2021 (un mes después de decidir ampliar la familia) Khloé se entera de que Tristan está esperando un hijo con una entrenadora personal con la que mantenía una relación esporádica. Es entonces cuando la hermana de Kim Kardashian decide romper definitivamente la relación: “La gente comete errores, sigue siendo buena persona. Simplemente no es una buena pareja para mí', decía Khloé el pasado mes de mayo”

Actualmente a él se le ha visto fotografiado con otra mujer por Grecia y ella está disfrutando de las vacaciones junto a su familia y centrada en su negocio de diseño de ropa Good American. De momento ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el nacimiento de su nuevo hijo, por lo que habrá que esperar para ver como se enfrentan a esta nueva aventura, esta vez, por separado.