El momentazo de Anna Wintour y C. Tangana: coinciden con el mismo abrigo La editora de moda y el cantante han acudido como invitados a la Semana de la Moda de Milán

¿Qué tienen en común Anna Wintour y C. Tangana? Probablemente lo último que cualquiera respondería a esta pregunta es el estilo, pero en este caso así ha sido. El cantante y la editora de moda han dejado boquiabiertos a sus seguidores al lucir el mismo abrigo durante la Semana de la Moda de Milán. Se trata de un abrigo de Gucci que cada uno ha combinado a su manera, ella con un vestido floral en tonos verdes y él de forma algo más desenfadada. No solo eso, sino que han posado juntos en una imagen que el artista ha compartido y que quedará para la posteridad. Dale al play y no te lo pierdas.

