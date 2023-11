La declaración de amor viral de Taylor Swift a su novio en pleno concierto en Argentina

Al igual que los escritores, los compositores también se dejan llevar por los sentimientos para darle forma a una obra de arte musical y el amor es la asignatura que siempre triunfa. Este fin de semana hemos sido testigos de ello gracias a una de las artistas más escuchadas del momento, ¡Taylor Swift! Su regreso a los escenarios nos ha dejado una anécdota inolvidable. Tras triunfar por Estados Unidos, continúa con la gira de Eras Tour en Argentina donde ha protagonizado un momento que pasará a la historia de este siglo y que ya se ha hecho viral, ¿adivinas de qué se puede tratar?

No es ningún secreto que la cantante ha hecho uso de sus propias historias en canciones míticas en las que encontramos indirectas a quienes rompieron su corazón, desde Joe Jonas y Harry Styles, al guitarrista John Mayer, pasando por el actor de Hollywood Jake Gyllenhaal y el DJ Calvin Harris. Sabe convertirlas en poesía y añadirles una melodía para dar vida a himnos que hoy cantamos a todo pulmón. Pero ahora su corazón vuelve a latir con fuerza. Desde hace meses está construyendo una bonita historia junto a Travis Kelce, un jugador profesional de fútbol americano que actualmente forma parte del equipo de Kansas City Chiefs. Un dato importante a tener en cuenta, porque el juego de las palabras que se han pronunciado sobre la tarima, ha revolucionado al público.

Los fans que han viajado hasta Buenos Aires para vivir el esperadísimo concierto jamás habrían pensado que habría una sorpresa de lo más especial. En plena actuación, mientras interpretaba la canción Karma de su décimo disco, Midnights (2022), Swift ha demostrado que arriesgarse merece la pena, ¡incluso antes miles y miles de espectadores en pleno directo! ¿A qué nos referimos? Para sorpresa de todos ha cambiado la letra de uno de sus hits actuales con una versión dirigida directamente a su novio, quien estaba disfrutando del espectáculo en la zona VIP junto al padre de la cantante y bajo la atenta mirada de todos.

"Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me" (Karma es el tipo de los Chiefs, que viene directo a mi casa), eso es lo que la reina del pop pronunció con micrófono en mano, sustituyendo la palabra 'screens' por 'Chiefs', el mencionado equipo de fútbol en el que juega quien ahora se ha colado en su corazón. Una preciosa declaración de amor que cogió por sorpresa a los allí presentes (¡incluso a Travis!) y ha terminado convirtiéndose en toda una revolución. ¿Quién dijo que tirarse a la piscina del atrevimiento no era divertido?