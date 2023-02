Rihanna anuncia su segundo embarazo en la Super Bowl

Su actuación llegaba precedida de una intensa expectación y desde luego la causó. Rihanna se subió al escenario en el intermedio de la Super Bowl para repasar los temas más emblemáticos de su carrera, pero también para anunciar una increíble noticia a nivel personal: su segundo embarazo. La cantante salió al campo en una plataforma flotante tapada con un abrigo y cuando se lo quitó, ¡sopresa! Ataviada con un mono rojo de Loewe combinado con un bustier del mismo tono y joyas de Messika, presumió de tripita durante el número, acariciando además su vientre durante la actuación. Unas horas después de que estas imágenes dieran la vuelta al mundo, su representante confirmaba los comentarios. Nueve meses después de ser madre de un niño, del que todavía no ha desvelado el nombre, la cantante espera su segundo bebé con A$AP Rocky, sin duda una noticia que es el broche de oro perfecto a esta reaparición en los escenarios.

Unas horas antes de salir a escena ya había dado alguna pista acerca de esta segunda maternidad. No estaba previsto ningún artista invitado para actuar con ella, por lo que el comentario que hizo en CBS Morning se ha entendido ahora como una referencia secreta a su bebé. Entre risas, Rihanna contaba que estaba pensando en llevar a “alguien a su actuación”, algo que precisamente hizo, aunque no de la manera en la que todos esperaban. Pequeñas pistas y gestos que ya avanzaban lo que luego revelaría en directo. No solo dejó a la vista la incipiente curva de su embarazo sino que sus bailarines participaron en la revelación de la sorpresa levantando sus camisetas y mostrando su abdómen. Entre bambalinas estaban su pareja y su bebé, con quienes se la vio abandonar el estadio.

La de Barbados se subió al escenario nueve meses después de ser madre por primera vez y más de seis años desde su última gira, una actuación en la que repasó éxitos como Diamonds, Run this town y por supuesto el mítico Umbrella. Además de moverse por la plataforma acompañada por un cuerpo de baile vestido de blanco, lo que contrastó con su total look en rojo intenso, la artista hizo un guiño a su marca de cosméticos Fenty Beauty retocándose el maquillaje en medio del show. El padre de la intérprete, Ronald Fenty, contaba recientemente lo contenta que está su hija tras haber sido madre. "Es una madre muy protectora" reconoció asegurando además que dio muchas vueltas al nombre de su bebé antes de decidirse por uno.

Muy celosa de su vida privada, Rihanna no ha compartido ni el nombre ni apenas imágenes de su hijo. Durante los nueve meses de embarazo se convirtió en todo un icono de estilo, pues optó por diseños impactantes con los que resaltaba las curvas de su cuerpo. Quizá haga lo mismo en esta ocasión. Alejada de los escenarios desde 2016 cuando lanzó su álbum Anti, la artista no ha vuelto a salir de gira y de momento no hay noticias de que lo vaya a hacer próximamente, aunque ella admitió estos días que le gustaría experimentar con nuevos estilos musicales. Tal vez este segundo bebé le de la inspiración para lanzarse. Por el momento, la artista disfruta de los positivos comentarios que ha recibido tras su actuación, que fue seguida por diversas caras conocidas como Jay Z, Gordon Ramsey y Adele, que aplaudieron el triunfo de los Kansas City Chiefs contra los Philadelphia Eagles.

