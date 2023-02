Rihanna da pistas sobre su actuación en la Super Bowl y confiesa que ha sido un reto prepararse

Si la Super Bowl ya es uno de los espectáculos más esperados de la televisión, su intermedio solo logra reunir a más gente aún frente a la pantalla. Este año el plato fuerte del partido, que tiene lugar este domingo 12 de febrero, es la reaparición de Rihanna, que se sube a un escenario ocho meses después de ser madre por primera vez. Quienes siguen la carrera del huracán de Barbados están ansiosos por verla bailar y escuchar su espectacular voz de nuevo. Tanto se ha centrado la intérprete en preparar este número que dará la vuelta al mundo, que incluso se ha olvidado de que se acerca su cumpleaños (20 de febrero). Así lo contó ella misma entre bromas, explicando además cómo afronta esta etapa artística tras su maternidad.

“He estado tan concentrada que se me ha olvidado por completo que se acerca mi cumpleaños y ¡también San Valentín!” aseguró. Aunque ya actuó en este espectáculo en 2017, este año es aún más significativo si cabe. “Solo podía ser ahora. Cuando recibí la llamada para venir este año, me dije: ‘¿Estás segura?’. Solo hacía tres meses que había dado a luz. ¿Debería tomar estas decisiones ahora? Me voy a arrepentir” explicó. Sin embargo precisamente el hecho de haber sido madre fue el impulso definitivo. “Cuando te conviertes en madre, sientes que puedes asumirlo todo. Puedes hacer cualquier cosa y la Super Bowl es uno de los escenarios más grandes del mundo. Así que por mucho miedo que de, hay algo estimulante en el reto” apuntó, reiterando que para ella es importante hacerlo este año. “Es importante para que mi hijo lo vea”.

Trece minutos son los que tiene para resumir una carrera de más de quince años, pues ha tenido que escoger algunas de sus canciones más conocidas. Es precisamente esta selección la que le ha resultado más complicada. “Intentar condensar 17 años de trabajo en trece minutos es muy difícil. Hemos tenido que quitar algunas canciones, pero creo que hemos hecho un buen trabajo”. A esto se añade el desafío de alcanzar una buena forma física. “El reto físico ha sido inmenso por muchas razones. Te estás moviendo durante 13 minutos, tratando de meter dos horas de espectáculo en trece minutos. Desde que empieza no paras hasta el último segundo por lo que requiere mucho de tu cuerpo”.

Entre los detalles que ha dado del show, apenas alguna pincelada para no desvelar la sorpresa, está que introducirá elementos referentes a su cultura caribeña pues para ella es importante representar a su país. “Estoy emocionada de subir a Barbados al escenario de la Super Bowl”. Más allá de la cita en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, Rihanna avanza que no tardará en lanzar nueva música. “Me siento preparada para experimentar, descubrir y crear cosas nuevas, diferentes, cosas que quizá nunca hayan tenido sentido para mis fans. Quiero divertirme con la música”. ¿Qué es lo que tendrá en mente?

Rihanna fue madre por primera vez el 13 de mayo de 2022 en Los Ángeles, California. El nombre del bebé es todo un misterio, ni la artista ni el padre del pequeño, A$AP Rocky han revelado cómo se llama. La pareja mantiene una relación desde 2020 después de ser amigos durante años. A lo largo de estos meses, Rihanna no ha ocultado su felicidad a pesar de que siempre ha sido bastante discreta en lo referente a su vida privada.