Rihanna, espectacular y más enamorada que nunca, presume de embarazo junto a su pareja Asap Rocky

Rihanna está en un momento más que dulce, posiblemente el más ilusionante en sus 33 años de vida. La cantante de Barbados se convertirá en madre primeriza, y su rostro delata la enorme emoción que siente por traer un bebé el mundo. Así lo hemos podido comprobar durante su última aparición pública, en esta ocasión por su exitosa faceta de empresaria gracias a su marca de ropa, cosméticos y perfume personal, Fenty. La estrella del pop protagonizaba en Los Ángeles (Estados Unidos) un acto promocional junto a su pareja y futuro padre del hijo que esperan, el rapero Asap Rocky, donde los hemos visto muy acaramelados y regalándose continuos gestos de cariño en forma de besos y abrazos. La intérprete de temas como Umbrella y Only girl (in the wold) lucía espectacular su embarazo, con un atrevido look de top verde y pantalón ajustado que dejaba ver bien su ya marcada tripita.

La artista musical, todo un referente de estilo y belleza, llevaba además tres impresionantes anillos de diamantes de colecciones de alta joyería. Mientras, su chico no se separaba de ella casi en ningún instante y la agarraba de la cintura mientras posaban muy felices y sonrientes frente a las cámaras. Cogidos de la mano, la pareja se ha mostrado radiante y no es para menos, después de conocerse el pasado 31 de enero la gran noticia que supone para ambos el poder formar una familia y solo unos meses después de salir a la luz su relación sentimental. Desde que Rihanna acudiese a un evento multitudinario en su país de origen el pasado noviembre, saltaron todas las alarmas sobre un posible embarazo por sus curvas y silueta. La confirmación llegaba hace apenas dos semanas a través de unas imágenes de ella y su novio por las calles de Harlem, en Nueva York, en la que la intérprete presumía ya de barriga.

Desde que la cantante rompiera con el millonario Hassan Jameel, con quien estuvo durante tres años, varios medios habían hablado sobre el comienzo de algo más entre ella y Asap Rocky. Si bien una fuente cercana a la intérprete de Love on the brain aseguraba que esta seguía soltera, unas fotos de los dos cenando junto a unos amigos en un restaurante de la ciudad de los rascacielos oficializaba su romance. Una historia de amor que ha ido viento en popa y que, ahora, da un paso más con la llegada de su primer bebé en los próximos meses. Aunque su relación comenzó a finales de 2020, ambos se conocen desde hace años ya que Rakim Nakache Mayers, nombre real del rapero, fue telonero de Rihanna durante su gira estadounidense de 2013. Así, después de un largo tiempo de amistad y complicidad por ambas partes, surgió la chispa definitiva que uniría sus caminos.

