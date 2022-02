Rihanna comparte sus primeras fotos embarazada

Rihanna no cabe en sí de felicidad. Horas después de conocer que espera su primer hijo junto a su pareja, el rapero A$AP Rocky, la cantante ha querido confirmar la noticia con sus primeras fotos embarazada. La estrella de la música ya no puede disimular más su estado y ha publicado diversas instantáneas en las que se puede comprobar su bella silueta ‘premamá’. En la primera foto, la fundadora de Fenty Beauty, de 33 años, se levanta la camiseta de fútbol que luce para mostrar al mundo su tripita premamá mientras mira con cierta ternura su barriga. El atuendo, que también incluye guantes largos de cuero naranja, es el mismo que lució cuando salió a cenar con su pareja el pasado 25 de enero en Nueva York.

La cantante de We Found Love y su novio rapero han anunciado su embarazo con estas fotos tan románticas tomadas en las calles de la ciudad de Nueva York. La artista, de 33 años, eligió una zona de Harlem para posar junto a su chico con un look que dejaba su tripita completamente al descubierto. La artista eligió un plumífero 'vintage' de Chanel, abotonado en el pecho y abierto, que dejaba ver sus curvas premamá, unos pantalones vaqueros rotos y diversas joyas colgando sobre su vientre. "Tener un bebé es algo en lo que nunca pensó, pero estar con Rocky le dio a la idea. No podría estar más feliz y está muy emocionada de ser mamá", señaló una fuente cercana a la pareja a la revista People.

Aunque de momento se desconoce de cuánto tiempo está, por el volumen de su vientre parece que su embarazo está bastante avanzado e incluso algunos de sus fans le han llegado a preguntar si espera gemelos. La noticia llega tan solo unos meses después de que la pareja hiciera pública su relación. Los futuros papás viven un momento muy dulce en su relación, que se afianzará aún más con la llegada de su primer bebé en los próximos meses. El pasado mes de mayo, A$AP Rocky confirmaba a GQ su noviazgo con Rihanna, y la definía como "el amor de mi vida". Al ser preguntado sobre cómo se sentía al haber encontrado a su alma gemela, explicó: "Creo que cuando te llega, lo sabes. Ella es la elegida".

Su relación comenzó a finales de 2020, pero se conocen desde hace años. A$AP Rocky, de 33 años, cuyo nombre real es Rakim Nakache Mayers, fue el telonero de Rihanna durante su gira de 2013 en Estados Unidos. Siempre había mantenido una buena amistad e incluso habían colaborado musicalmente en el tema Cockiness. Sin embargo fue después de que la artista rompiera con su exnovio, el millonario Hassan Jameel, con quien estuvo saliendo varios años, cuando comenzaron su noviazgo.

