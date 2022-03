Tras meses de rumores... Rihanna tiene nuevo novio

Una fuente cercana a People ha confirmado que Rihanna y el rapero A$AP Rocky están saliendo, después de meses en los que los rumores señalaban que habían comenzado una relación. Desde que la cantante rompiera con su pareja desde hace tres años, el millonario Hassan Jameel, el pasado mes de enero, varios medios habían hablado sobre el comienzo de algo más entre estos dos artistas. Si bien una fuente cercana a la intérprete de Love on the brain aseguraba que esta seguía soltera, este fin de semana han sido fotografiados cenando junto a algunos amigos en el Beatrice Inn, un restaurante y antiguo club nocturno en la ciudad de Nueva York.

Los dos artistas se conocen desde hace años, ya que A$AP Rocky fue el telonero de Rihanna durante su gira de 2013 en Estados Unidos. Son muy buenos amigos y han colaborado en la canción Cockiness, además de haber acudido juntos a desfiles o haber trabajado mano a mano en una campaña de Fenty Skin (la empresa de cosméticos de la de Barbados) el pasado mes de julio. Las entrevistas que dieron juntos en los últimos meses mostraban complicidad y cercanía entre ellos, por lo que no sorprende a sus seguidores que hayan dado un paso más en su relación. Sin embargo, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto.

"Creo que lo más difícil de trabajar contigo es no estar riéndonos y haciendo tonterías todo el rato, es pura comedia", decía el autor de temas como Everyday o Praise the lord, refiriéndose directamente a Rihanna en una entrevista con GQ. "Es tan genial que es difícil no reírse, eso es todo. Fue muy divertido así que lo difícil es no pasárselo demasiado bien. Se te olvida que estás trabajando durante todo el día", compartía el rapero, cuyo verdadero nombre es Rakim Nakache Mayers.

A$AP Rocky ha estado relacionado en los últimos años con celebrities como Kendall Jenner en 2017 o la modelo brasileña Daiane Sodré, en 2019. Por su parte, Rihanna, cuyo nombre de nacimiento es Robyn Rihanna Fenty, rompió a principios de año con Hassan Jameel, pero llevaron su relación con la más absoluta discrección y apenas se conocían detalles sobre ellos. Previamente se había hablado de una conexión especial con los también raperos Drake o Travis Scott (padre de la niña de Kylie Jenner).

Rihanna se aleja de la música en lo profesional

Rihanna está centrada en su aspecto más empresarial, dejando de lado el lado musical para decepción de sus seguidores. Su último disco fue en 2016, Anti, y desde entonces ha preferido dedicarse a su marca, en la que se incluye maquillaje, ropa, lencería, zapatos, cosméticos... todo un imperio de éxito que le ha valido entrar en las listas de los más influyentes varios años seguidos y contratos millonarios. Según Bernard Arnault, presidente y director ejecutivo de LVMH, que incluye sus productos, las ventas de Fenty Beauty alcanzaron casi 500 millones de euros a final de 2018. Y aunque se mantiene alejada de los estudios, sí ha continuado su carrera como actriz en las películas Ocean's 8 o Guava Island o series como Bates Motel.

