El vestido 'traicionero' de Rihanna que estuvo a punto de jugarle una mala pasada en el cumpleaños de su novio

A lo largo de estos años hemos visto a celebrities protagonizando lapsus con sus vestidos, maquillajes, peinados... Desde Angelina Jolie con sus extensiones hasta el momento 'trágame tierra' que tuvo recientemente la princesa Cleopatra Zu Oettingen-Spielberg, muchas se han encontrado con algún que otro imprevisto relacionado con su imagen. La última ha sido Rihanna, que acudió al cumpleaños de su novio con un vestido que estuvo a punto de jugarle una mala pasada.

La cantante llegó al restaurante Olivetta, en Los Ángeles, luciendo un vestido negro y una chaqueta de cuero, sin embargo, a la salida protagonizó estas imágenes que han sido muy comentadas. ¿Qué le pasó? ¿Por qué se tapaba? Son algunas de las preguntas que se han hecho al verla. Pues bien, no sabemos si la empresaria se olvidó la chaqueta dentro del local, pero tuvo que poner remedio para que los fotógrafos no captaran más de la cuenta.

Al parecer, su vestido era demasiado transparente y Rihanna no tuvo más opción que taparse con sus propias manos. La intérprete de Don't stop the music no se imaginaba que iba a ser un vestido tan traicionero ya que, además, la cremallera lateral empezó a abrirse y ella tuvo que sujetarla rápidamente para no enseñar de más.

Su nueva etapa como mamá

El pasado 13 de mayo, Rihanna se convirtió en madre por primera vez. La fundadora de Fenty Beauty y su novio, el rapero ASAP Rocky dieron la bienvenida a su bebé pero todavía no ha trascendido el nombre que han decidido ponerle ni tampoco hemos podido ver ninguna foto. Desde que dio a luz, la cantante ha cambiado radicalmente de estilo y en estos últimos meses la hemos visto luciendo estilismos muy atrevidos y combinaciones que, para algunos, pueden resultar imposibles. Ahora Rihanna arriesga más y presume orgullosa de sus curvas con ajustados vestidos, minifaldas y botas XXL.

La multimillonaria más joven

Este verano, la cantante de Barbados alcanzó un nuevo récord al colocarse en el puesto 21 de la lista 'Las mujeres más ricas de América hechas a sí mismas', publicada por la revista Forbes. A sus 34 años, la intérorprete de éxitos como Diamonds o Umbrella se ha convertido en la multimillonaria más joven de Estados Unidos, desbancando nada más y nada menos que a Kylie Jenner, que llevaba ostentando este título cinco años consecutivos. El patrimonio neto de la cantante asciende a 1.414 millones de euros, mientras que el de Jenner ronda los 600 millones.