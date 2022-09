¡Ya es oficial! Rihanna actuará en el descanso de la Super Bowl tras 5 años de ausencia

Si hay algo que marca un antes y un después en la carrera de un artista, es el actuar ante miles de personas en un evento multitudinario que después acapara las portadas de todo el mundo. Y ese evento no es otro que la Super Bowl. Todos los cantantes sueñan con subirse a ese escenario aunque sea tan solo durante los 15 minutos del descanso. Y, aunque este año todo parecía indicar que la cantante Taylor Swift se iba a llevar todas las papeletas para actuar en la Super Bowl 2023, finalmente, no ha sido así. No dudamos de que su actuación hubiera sido de lo más memorable (al igual que lo fueron las de Victoria's Secret en 2014 y 2013), pero no nos podemos resistir a ver a Rihanna de vuelta en el escenario. ¿Cuándo? El 12 de febrero del año que viene en Glendale, Arizona.

La cantante lo ha confirmado en su perfil de redes sociales tan solo con una foto en la que ella misma sujeta el característico balón de rugby de la NFL (The National Football League) y ha conseguido revolucionar a todos sus seguidores. Y no es para menos ya que la expectación de ver a Rihanna es enorme. ¿Por qué? Porque supone la vuelta a los escenarios de la cantante de Barbados, quien no actúa publicamente desde los Premios Grammy de 2018 y porque tampoco ha publicado un álbum desde Anti, que se lanzó en febrero de 2016. No se sabe si esto significará que Rihanna aprovechará la oportunidad para lanzar un nuevo trabajo o si tan solo se servirá de hits antiguos como Diamonds, Only Girl o Umbrella.

La actuación de Rihanna en este evento deportivo supone un antes y un después para ella porque la artista ya había rechazado anteriormente la invitación en apoyo al jugador Colin Kaepernick, quien se arrodilló durante el himno nacional en protesta por las actuaciones racistas llevadas a cabo por policías, y quien todavía no ha vuelto a ser admitido en ningún equipo. Además de esto, este será el primer año que la NFL cuente con Appel Music como patrocinador (en lugar de Pepsi), y su vicepresidente, Oliver Schusser, no puede estar más contento con que Rihanna se suba al escenario de la Super Bowl: "Estamos entusiasmados de asociarnos con Rihanna, Roc Nation y la NFL para brindarles a los fanáticos de la música y los deportes un espectáculo trascendental”.