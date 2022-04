Rihanna vuelve a romper con los códigos del estilo premamá en la recta final del embarazo

Desde que se dio a conocer su embarazo, Rihanna ha conseguido a golpe de look reimaginar el estilo premamá apostando por diseños que destacan su baby bump a través de aberturas, siluetas entalladas y gestos de tendencia que fijan la atención en su barriguita, por ejemplo al lucir las camisas abiertas por encima del ombligo. Por una de estas fórmulas se ha decantado en su última aparición pública, donde ha sido fotografiada con un look de top y vaqueros que no tiene nada de convencional. En la recta final del embarazo, la de Barbados atraviesa su mejor momento y acaba de entrar por primera vez en la lista de multimillonarios de la revista Forbes gracias a su firma de belleza.

Para acudir a una fiesta de cumpleaños en Los Ángeles, la cantante se decantó por un nuevo y original estilismo premamá en tonos rosas, uno de los tonos de la temporada, aprobado por iconos tan diferentes como Kim Kardashian o Selena Gomez. La fundadora de Fenty Beauty ha elegido un cropped top de punto de Bottega Veneta, un diseño tipo bralette con el que la barriguita de la artista ha vuelto a ser la protagonista del conjunto. En lugar de unos tejanos azul clásico, se ha decantado por mantener la estética monocolor con unos tejanos de Vetements con rotos en las rodillas, tiro medio y bajo acampanado. El vestuario se completa con un abrigo tipo bomber y unos zapatos estampados.

Los audaces looks que han hecho de Rihanna uno de los iconos más influyentes de la industria, se han vuelto todavía más espectaculares en estos meses de embarazo, cuando la artista ha combinado piezas vintage de firmas como Gucci con apuestas transgresoras no aptas para tímidas.

Recta final del embarazo

A pesar de que sus looks se analizan al detalle, tanto aquellos que comparte en sus redes sociales como los que luce en los distintos eventos a los que acude, Rihanna y Asap Rocky siempre se han mantenido bastante reservados respecto a su vida privada, por eso no es de extrañar que no se sepa si el bebé será niño o niña. De hecho, tardaron un tiempo en hacer oficial su relación, a pesar de los rumores constantes que les relacionaban. Los fans de Rihanna han especulado sobre el sexo del bebé, pero por el momento no hay nada confirmado, si bien se ha visto a la cantante comprando ropa de bebé que podría ser para una niña, en concreto un vestido naranja que sus seguidores interpretaron como una pista.