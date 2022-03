La pista definitiva desvela que el bebé que espera Rihanna es...

Después de meses de especulaciones, el pasado 31 de enero se confirmaba el notición de que Rihanna estaba esperando su primer hijo, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky. Como era de esperar, la cantante dio a conocer la esperada buena nueva de una forma espectacular que no dejó indiferente a nadie: presumiendo de su nueva figura con un lookazo vintage de Chanel estratégicamente pensado para dejar su barriguita (o más bien, barrigón, puesto que ya estaba en su tercer trimestre de gestación) al aire. Desde entonces, la cantante nos ha dejado increíbles estilismos para el recuerdo, convirtiéndose en una de las embarazadas más arriesgadas y cañeras de los últimos tiempos. Sin embargo, a pesar de su poca discreción en ese sentido, los futuros papás no han querido dar más detalles acerca del bebé, y, entre otras cosas, no han dicho su sexo, aunque todo apunta a que lo han confirmado sin quererlo.

La pista definitiva

Desde que se desvelara la noticia, los fans de Riri han estado muy atentos a cada paso que ha dado, buscando pistas que pudieran revelar algún nuevo detalle, y fueron muchos los que aseguraron que el color del conjunto que eligió para presumir de curvas premamá por primera vez, un tono rosa chicle intenso, era un guiño que significaba que iba a tener una niña. Más allá de teorías, en las últimas horas la cantante podría haberlo confirmado sin pretenderlo, puesto que ha sido vista comprando ropita de bebé que no deja lugar a dudas. Como una ciudadana más, ha ido de compras a Target, unos grandes almacenes famosos por sus precios asequibles, y se ha llevado varias prendas de bebé como pijamas, calcetines... y un vestido.

- Las claves del estilo premamá de Rihanna, fiel a las tendencias más llamativas

El sueño cumplido de Rihanna

Ese pequeño vestidito de tul naranja puede haber sido el 'chivato' que haya descubierto el secreto de la pareja. Aunque bien es cierto que podría tratarse de un regalo para otro bebé, todo apunta a que los artistas están esperando una mujer. De confirmarse esta información, Riri estaría viendo cómo uno de sus grandes sueños se hace realidad, puesto que en una entrevista a la revista Essence en 2019 dejaba claro que su deseo era 'dar a luz una niña negra como ella'.