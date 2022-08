El último look de Rihanna confirma lo que ella adelantó: no cambiará de estilo tras ser mamá

Si algo hemos aprendido de Rihanna a lo largo de su embarazo, es que es posible romper con los códigos de estilo premamá impuestos para apostar por otro tipo de prendas muy diferentes que se adapten mejor al estilo personal de cada una. Cada vez que tenía oportunidad, la de Barbados llevaba vestidos ceñidos y diseños lenceros con los que lograba convertirse en una de las invitadas más destacadas en cada evento al que asistía. Y parece que la empresaria tiene intención de no cambiar ni un ápice su forma de vestir, menos aún después de haber dado a luz. En su armario es habitual verla fusionar prendas anchas de Streetwear con siluetas más glamurosas que se ajustan a sus curvas, y así lo ha hecho de nuevo en su último look.

Rihanna salió anoche con su pareja, el rapero A$AP Rocky, a dar un paseo por las calles de Nueva York para cenar después en un restaurante de la ciudad. Una cita de lo más especial, pues después de haberse convertido en papás, la pareja ha preferido mantenerse alejada de las cámaras para pasar tiempo con su bebé, que nació el pasado mes de mayo. En esta ocasión, la fundadora de Fenty Beauty ha presumido de figura postparto con un entallado minivestido negro de tirantes cruzados, que ha acompañado con una camisa blanca oversize de la firma Raf Simons, con la que añadía un toque más casual. Unas maxijoyas doradas y unas sandalias de tacón con tiras completaban el conjunto.

Hace unas semanas, Rihanna desveló en una entrevista que no quería cambiar su estilo por estar embarazada. Su decisión de no utilizar ropa premamá durante estos meses no solo ha tenido que ver con lo poco que se identifica la artista con ella, sino también con el propósito que se ha marcado de cambiar la idea que se suele tener sobre la gestación: ella no quería esconderse ni disimular el cambio natural que su cuerpo ha experimentado. De ahí que la hayamos visto posar con atuendos tan atrevidos durante eventos como la Semana de la moda de París, a la que acudió con un atrevido vestido de plumetti que dejaba a la vista un conjunto lencero.