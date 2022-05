Rihanna ya es mamá de su primer hijo junto a A$AP Rocky

¡Ya está aquí! Rihanna ha dado a luz a su primer hijo junto al músico A$AP Rocky, después de varios meses en los que la hemos visto presumir de barriguita por París, Los Ángeles y otras grandes ciudades, sin lucir ni una sola vez ropa premamá. La cantante ha tenido un bebé junto al rapero con quien comenzó una relación romántica en 2020 después de mantener una amistad durante años, y tras asegurar que aunque su idea siempre había sido el casarse primero y quedarse embarazada después no iba a permitir que esa percepción le impidiera ser madre.

Rihanna explicó recientemente que aunque no fue un embarazo buscado, tampoco hicieron nada para impedirlo. "Simplemente lo pasamos bien. Y cuando lo vi en el test no perdí el tiempo, le llamé para que entrara en casa y se lo enseñé, a la mañana siguiente comenzó nuestro recorrido", comentó a la versión estadounidense de Vogue, a la que también desveló que no quería cambiar su estilo por estar embarazada y que parte de su intención era cambiar la idea que se tiene de que la gestación debe esconderse o no mostrarse como la artista lo ha hecho en los últimos meses. Fue en enero cuando anunció que estaba esperando su primer hijo junto a A$AP Rocky, y lo hizo con una serie de fotografías en las que ya estaba dejando claro cuál sería su modus operandi durante el resto de la gestación.

La relación de con A$AP Rocky comenzó como una amistad y una colaboración profesional en 2012, cuando publicaron una canción juntos y después el rapero se unió a la gira de Rihanna. No fue hasta 2020, meses después de que se conociera la ruptura de la cantante de Barbados con el que era su novio hasta entonces, cuando comenzaron los rumores de que existía algo más entre ellos. La intérprete de Umbrella ha contado que no fue fácil dar el paso: "Me costó un tiempo superar cuánto le conozco y cuánto me conoce a mí, porque también sé los problemas que nos podemos causar el uno al otro". Sin embargo, el músico tiene claro que la creadora de Fenty Beauty es el amor de su vida: "Todo es mejor cuando tienes a la indicada. Vale millones de otras tías. Creo que cuando lo tienes, lo sabes, ella es la indicada", explicó en 2021.

Cómo comenzó su romance

El paso a algo más entre Rihanna y Rocky comenzó cuando hicieron un viaje por carretera desde Los Ángeles hasta Nueva York en el verano de 2020, en plena pandemia, en un autobús de gira. "No había nada pretencioso de mi imagen o de la tuya, solo éramos nosotros viviendo la vida, me hizo sentir que puedo vivir cualquier experiencia a su lado", ha explicado la cantante, recordando cómo paraban en cualquier pueblo perdido y cocinaban en plena calle con un grill portátil.

Casualmente, Rihanna y Rocky tienen algo en común muy importante para ambos, que son las Barbados. A pesar de que el rapero nació y se crió en el barrio neoyorkino de Harlem, su padre era de la isla caribeña en la que creció Riri. Cuando la cantante le llevó por primera vez a conocer a su familia, la madre de la artista se mostró encantada con él desde el principio, y la relación entre ellos siguió creciendo, basada en la sinceridad y la comunicación.

El éxito multidisciplinar de Rihanna

Rihanna comenzó su carrera en la música en 2005, tras haber fichado por una discográfica, al estrenar su primer álbum con canciones como Pon de replay, marcadas por el ritmo caribeño. Un año más tarde lanzó A Girl like me y alcanzó los números uno de las listas Billboard Hot 100 con temas como SOS o Unfaithful, que rompió todos los estereotipos al hablar de una mujer que es infiel a su pareja en vez de lo contrario. Su éxito no hizo más que crecer en las dos primeras décadas de los 2000, convirtiéndose en una de las artistas más vendidas de todos los tiempos y alcanzando incluso un récord en El libro Guiness. Su último disco fue Anti, publicado en 2016, tras lo que decidió dedicarse a otras facetas, como su lado como actriz y, sobre todo, como empresaria. En 2017 lanzó su marca Fenty Beauty y se convirtió en un éxito internacional, tras lo que lanzó también una firma de ropa interior con el mismo nombre.