Rihanna hace crecer su imperio: estos serán los curiosos productos que lanzará bajo su (¿nueva?) firma

A pesar de las insistencias de sus fans para que regrese a la música, parece que Rihanna se mantiene firme en su decisión de continuar con su faceta de empresaria. Y no es de extrañar: decir que le ha ido bien en sus negocios, es quedarnos cortas. La de Barbados se ha convertido este año en la multimillonaria más joven de Estados Unidos -desbancando a Kylie Jenner-, gracias al éxito de su firma de belleza, Fenty Beauty, y al resto de marcas asociadas a su sello. Y parece ser que este logro le ha motivado, puesto que acabamos de descubrir que tiene previsto hacer crecer su imperio: nueva firma, nuevos productos. Y no, esta vez no será lencería, ni maquiilaje, ni una línea de cuidado de la piel... ¿Adivinas qué tiene en mente la cantante?

- Rihanna entra por primera vez en la lista más famosa de millonarios con su firma de belleza

Al parecer, la artista pretende crear Fenty Hair, y como podrás intuir, se dedicará a vender productos relacionados con el cabello, así lo aseguran desde Billboard, quienes han contactado con Rihanna. Pero si estabas pensando en champús, mascarillas o aceites para el pelo.... ¡de momento descarta la idea! Y es que (por ahora) no se trata de un proyecto centrado en el cuidado capilar, sino en accesorios para crear diferentes peinados. Una noticia totalmente inesperada que, en realidad, tiene mucho sentido si tenemos en cuenta lo mucho que le gusta a la empresaria cambiar de estilo de melena e innovar con diferentes opciones.

- Inspiración alfombra roja: peinados de invitada ideales con los que acertar en tu próximo evento

Los productos que tendría previsto lanzar serían accesorios como diademas, horquillas, lazos, scrunchies, coleteros, pasadores e incluso pelucas. Pero también herramientas como rizadores, cepillos, peines... Un plan amibicioso que se sale de lo que muchos esperaban. Y es que hasta ahora hemos visto cómo las celebrities fundaban sus propias marcas para cuidado del cabello, como Jennifer Aniston con LolaVie, pero pocas han apostado por algo tan específico como los accesorios. Poco más se sabe de la nueva firma de Rihanna, pues de momento ella no ha querido contar nada en sus redes sociales. Estaremos pendientes para ver si Fenty Hair se convierte finalmente en una realidad.