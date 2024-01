Las imágenes más entrañables e inusuales de Rihanna y A$AP Rocky con sus dos hijos

Rihanna ha hecho una excepcional aparición en familia por las calles de París. La cantante de Umbrella y Diamonds ha sido fotografiada junto a su pareja A$AP Rocky y sus dos hijos RZA Athelston y Riot Rose a la salida del restaurante Cesar de la capital del Sena. La artista, de 35 años, llevaba en brazos a su hijo RZA, de año y medio, mientras que el rapero, de la misma edad, salía a continuación con su hija menor, Riot Rose Mayers, de seis meses, en unas imágenes entrañables e inusuales tomadas de la pareja.

La cantante lucía un vestido morado con capucha y un abrigo de piel para asistir a esta cita con sus hijos. A su paso por París, la cantante y su pareja acudieron a la Semana de la Moda masculina de París, así como a la gala Yellow Pieces en la que el A$AP Rocky actúo para recaudar fondos para los niños y adolescentes hospitalizados, al igual que lo hicieron otras estrellas como Maroon 5, J Balvin , Pharrell Williams , Stray Kids, Lisa de Blackpink y Gims y Gautier Capuçón.

Uno de los instantes más memorables de Rihanna durante su estancia en París fue el momento fan que vivió con Natalie Portman. La cantante y la actriz se encontraron antes del desfile de Christian Dior en la Semana de la Moda de París y, a pesar de que la estrella de la música no es fácil de impresionar, no pudo ocultar la emoción al ver a la oscarizada actriz de El cisne negro. "Eres una de las tipas más sensuales de Hollywood desde siempre, tienes la mirada más inocente", le dijo Rihanna. "Soy tu verdadera fan", añadió. La actriz, sorprendida ante sus palabras, le confesó que ella también era una gran admiradora suya: "Me voy a desmayar. Te amo y escucho tu música todo el tiempo. Eres una reina y te lo agradezco". "¿Alguien puede tomarnos una foto?", señaló Rihanna totalmente emocionada. La propia Natalie Portman compartió esta fotografía y confesó que aún no podía superar la emoción de tal encuentro.

Desde que se convirtiera en mamá por primera vez viaja a un lado y otro del mundo con sus hijos, aunque trata de mantenerlos alejados del foco mediático. Rihanna comenzó a salir con el rapero a finales de 2020, aunque realmente se conocieron una década antes. Fue a finales de 2020 cuando se empezó a verlos con más frecuencia y los rumores no tardaron en saltar, aunque tardaron un año en confirmar la noticia y lo hicieron tan solo unos meses antes de convertirse en padres por primera vez. Siempre han sido muy discretos en lo que se refiere a su vida privada. Si las primeras fotos de su hijo RZA Athelston Mayers, que nació el 12 de mayo de 2022, tardaron en llegar, un año tardó en conocerse el nombre. En febrero de 2023 supimos que esperaba un segundo hijo en pleno espectáculo de la Superbowl. Después de siete años de silencio musical, regresaba a los escenarios anunciando que estaba embarazada con un sexy corsé rojo. Su espectáculo se convirtió en lo más visto de la historia de la Superbowl con 118,7 millones de visitas en todo el mundo. Después de ese sorprendente anuncio, la pequeña Riot Rose vino al mundo en agosto de 2023 y recibió ese nombre en honor a la canción del rapero.