Rihanna protagoniza el momento más divertido de la Alta Costura de París al conocer a Natalie Portman

Desde ayer, 22 de enero, hasta el próximo jueves 25, París vuelve a convertirse en el epicentro de la moda. Tras la Semana de la Moda masculina, la capital francesa acoge los desfiles de Alta Costura en los que conoceremos las propuestas de las firmas más importantes para la temporada Primavera/Verano 2024. Pero más allá de los diseños —muchos de ellos disruptivos— que veremos sobre la pasarela, son los looks de las celebrities que se sientan en el front row los que más dan que hablar. Si ya te contamos que Jennifer Lopez y Zendaya impactaron con propuestas de los más psicodélicas para conocer lo nuevo de Schiparelli y Victoria de Marichalar se convirtió en una de las invitadas más buscadas, ahora toca el turno de hablar de Rihanna, su última elección de moda y el momento viral que protagonizó.

Un look llamativo y diferente

Son bastante contadas las apariciones públicas de la intérprete de temas como Umbrella o Diamonds, por eso cada vez que lo hace, su presencia puede ser muy revolucionaria. Ayer la vimos acudir al desfile de Dior y, como la mayoría de las invitadas, se decantó por un total look negro. El suyo estaba compuesto por una falda midi ligeramente entallada sobre la que lució una cazadora acolchada. Pero lo más llamativo, sin duda, fueron los complementos. Rihanna ciñó la prenda a su cintura con un cinturón de tamaño medio, se colocó una gorra tipo béisbol, eligió el bolso Lady Dior de la firma y terminó el estilismo con joyas de diamantes.

Muy especial fue también su elección de belleza. La cantante, que cuenta con su propia firma de maquillaje, Fenty Beauty, cedió todo el protagonismo a sus labios. Los maquilló siguiendo una de las técnicas preferidas de la temporada conocida con el nombre de glazed lips. Básicamente consiste en perfilar los labios con un tono oscuro, rellenar el interior con un labial líquido y aplicar después una capa de gloss sobre toda la zona para dar volumen extra y esa apariencia glaseada que da nombre a la técnica.

El momento viral de Rihanna en la Alta Costura

Pero no solo llamó la atención el look de la cantante, Rihanna también protagonizó uno de los momentos más divertidos de la jornada. Fue al coincidir a las puertas del desfile con Natalie Portman, otra de las invitadas al front row de la firma. Era la primera vez que se veían y la cantante, con la naturalidad que la caracteriza, no dudó en abrazar a la intérprete y confesarle que, desde su punto de vista, era una de las mujeres más atractivas de Hollywood y que tenía una mirada "muy inocente". Palabras ante las que la actriz no pudo contener la alegría y las risas.

