De la impresionante actuación latina de Shakira y JLo a Lady Gaga volando por los aires: los momentazos de la Super Bowl

A lo largo de la historia, la Super Bowl nos ha dejado momentos inolvidables. ¿Quién no recuerda la espectacular actuación de 2004 en la que Janet Jackson dejaba un pecho al descubierto mientras cantaba con Justin Timberlake? Pero este no es el único show memorable. En 2012, Madonna sorprendía al mundo con una actuación impactante que todavía se recuerda, al igual que la de Kate Perry tres años después. Whitney Houston también protagonizó un momento inolvidable en 1991 cuando interpretó el himno de EEUU y hacía llorar a medio mundo. Sin lugar a dudas, una de las actuaciones que está en la memoria de todos es la de Shakira y Jennifer López en 2020. ¡Fue un auténtico momentazo! Lady Gaga, Beyoncé, Michael Jackson, Bruce Springsteen o Prince son otras estrellas que han deslumbrado en la Super Bowl y han dejado imágenes para la historia. Dale al play y no te pierdas el vídeo. Este año, Rihanna será la gran protagonista, ¿con qué nos sorprenderá?

- Jennifer López, acompañada por su hija Emme, y Shakira brillan en el espectáculo más latino de la Super Bowl

- Chris Martin hace bailar hasta a su ex, Beyoncé, y su tropiezo artístico... ¡bienvenidos a la Super Bowl!