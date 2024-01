Blake Lively y Taylor Swift acaparan las miradas con sus looks de invierno por las calles de Brooklyn

La ciudad de Nueva York se convierte en el paseo de la fama de las celebridades que despliegan su estilazo ante los paparazzi. Y quienes protagonizan hoy nuestras líneas son dos mujeres todoterreno que triunfan allá a donde van, ¡y más si lo hacen de la mano demostrando lo unidas que están! En el 2023 nos dejaron lookazos que recordaremos en el futuro próximo, como los diseños sexis que lucieron días antes de Navidad, y esta segunda semana del año Taylor Swift y Blake Lively vuelven a deleitarnos con sus elecciones de vestuario desafiando a las bajas temperaturas.

Al igual que lo hicieron las hermanas Bella y Gigi Hadid, ellas parecen tomar las riendas de esta estrategia: aparecer juntas en público para crear más expectación. No es ningún secreto que su amistad es una de las más consolidadas del panorama. Pero son pocos los datos de su vida privada que comparten en público, sí que podemos ver la complicidad que existe, tanto que trabajaron juntas para el videoclip de I Bet you think about me. Aunque lo que más nos sorprende es la notable diferencia que tienen a la hora de vestir, y lo demuestra esta última salida por el barrio neoyorquino de Brooklyn para acudir a una fiesta privada en el restaurante italiano Lucali Pizza.

La cantante, que está viviendo una de las etapas más importantes de su vida a nivel profesional y sentimental, ha estrenado un minivestido en verde oliva, de manga larga y escote redondeado. Un diseño de inspiración setentera confeccionado en un llamativo terciopelo efecto arrugado con el que ha conseguido protegerse del frío. Es de la marca Wolf & Badger y lo encontramos disponible bajo el nombre de Sweet Jane por 112 euros. Lo ha completado con medias tupidas y unas altísimas botas de tacón marrones con que rozan el estilo over the knee de la colaboración entre Jimmy Choo x Jean Paul Gaultier, pueden ser tuyas por 1.995 euros.

En cambio, la que alcanzó la fama tras su recordado papel de Serena Van der Woodsen en la serie de Gossip Girl, ha preferido presumir de piernas kilométricas enfundándose en una minifalda de ante con cinturón metálico y un jersey de cashmere estampado a rayas tricolores horizontales (mostaza, negro y rojo anaranjado) que ha diseñado otra de sus mejores amigas, Gigi Hadid, para su exitosa marca de moda, Guest in Residence. Una pieza de gran calidad que puedes añadir a tu cesta de la compra por 636 euros y con la que podrás poner a prueba el truco de las expertas para no pasar frío en la época más gélida del año. Blake ha añadido un toque más divertido con un bolso de mano de Louis Vuitton, el modelo Capuccines que salió al mercado en 2013, y tacones con plataforma que estilizan aún más su figura.