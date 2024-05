'He estado en el concierto de Taylor Swift en Lisboa y esto es lo que tienes que saber antes de ir'

He de confesar que en la casa de mis padres de Granada aún conservo algunos de los primeros discos que Taylor Swift lanzó hace más de una década, y aunque la escuchaba en mi discman (¿aún existe?) tumbada en mi habitación, es cierto que años después no puedo considerarme una swiftie de los pies a la cabeza. ¡Pero no por ello podía perder la oportunidad de verla actuar en directo! La idea de asistir a uno de sus conciertos en Europa era tentadora, y como seguramente a otras muchas seguidoras les pasó, las horas y horas de espera en una cola online para comprar aunque fuera una ansiada entrada en su paso por Madrid, terminaron borrando toda mi esperanza. Pero la historia tiene un final feliz... y más de una lección aprendida que te ayudarán a prepararte para vivir esta experiencia inolvidable.

- Los 10 looks más inspiradores para estrenar en un concierto de Taylor Swift según tu era favorita

La buena noticia llegó tan solo tres meses antes de la fecha del espectáculo, cuando una de mis compañeras de trabajo, por casualidad, comentó que dos de sus amigos que tenían entradas para Lisboa, finalmente, no podrían ir. En ese mismo instante, ¡me emocioné! Sin pensarlo más de un minuto y con la incertidumbre, dije que junto a mi hermana ocuparíamos sus asientos, ¡sin saber la ubicación que tenían en el estadio y sin un ticket de avión! Pero me lancé, y hoy puedo decir que fue una de las compras impulsivas más divertidas y acertadas de mi vida. Como amante de la moda y conocedora de las tendencias y los lookazos que la artista luce sobre el escenario, debo admitir que no sabía cuál iba a ser el mío hasta el día de antes cuando me dispuse a hacer la maleta. Pero había una cosa que sí tenía claro, aunque adoro los tacones, para esta ocasión las zapatillas serían mi fiel acompañante para saltar y darlo todo, ¡y así fue!

- Los espectaculares looks de costura con los que Taylor Swift va a recorrer europa en su gira 'The Eras Tour'

Lo que me hubiera gustado antes de ir al concierto de Taylor Swift

Aunque he de confesar que no todo fue un camino de rosas hasta llegar a cantar con una de mis ídolos de la adolescencia. Como toda escapada, hay cosas positivas y otras no tanto, y como no es lo mismo contarlo que vivirlo, he aquí todo lo que aprendí y que debes tener en cuenta si vas a uno de sus dos concierto en la capital madrileña este 29 y 30 de mayo en el estadio del Bernabéu.

Lo primero, vayas o no a pista, ¡ve con tiempo de sobra! En Lisboa la organización no fue la mejor (¡por lo menos el primer día!), y estuve más de cuatro horas esperando en la calle a pleno sol y rodeada de fans que se intercambiaban las pulseras de la amistad; por eso es mejor ser previsora y llevar contigo botellas de agua y algún snack, sin olvidar la protección solar, un gorro y las gafas de sol. Incluso es un buen momento (¡y excusa!) para retocar tu maquillaje con las pegatinas brillantes con las que crear fantasía sobre tu rostro; en esta ocasión, el "más es más" sí encaja.

Además, en las redes sociales se están haciendo eco y compartiendo el mapa del estadio de los merengues para saber con certeza cuáles serán las puertas que te corresponden según tu asiento. Un dato muy importante a tener en cuenta para que así no pierdas tiempo entre fila y fila, porque el otro día fui testigo de cómo a algunas personas les hacían darse la vuelta y empezar de nuevo en otra entrada por este error.

- Las teorías conspiranoicas del nuevo álbum de Taylor Swift que los fans están viralizando

Cuando ya estés casi con un pie dentro del lugar, ficha antes de nada dónde están las barras del bar para poder hacerte con algo de beber (¡va a hacer mucho calor!) y los aseos. Seguramente habrás escuchado la locura que se ha viralizado en las redes, ¿llevar pañal para no perderse ninguna canción? Una idea un tanto llamativa que jamás entró en mis planes, y según mi experiencia puedo asegurarte que hay tiempo para todo. Yo estaba en grada y pude ir al baño no una, sino dos veces, ¡nunca había cola! Eso sí, lleva contigo un paquete de pañuelos.

Lo que te recomendaría es que al saber cuál es el repertorio de Taylor (está publicado por todas partes) elijas qué parte del concierto no te importa perderte, no será más que una canción... Y tranquila, porque si de tanto bailar y cantar durante las más de tres horas que dura Eras Tour, sí tendrás tiempo incluso de sentarte cuando es el turno de los temas acústicos.

- El entrenamiento de Taylor Swift para bailar y cantar más de tres horas en los escenarios sin cansarse

Otro de los aspectos que pueden pasar desapercibidos pero que favorecerán a que te lo pases mejor, es optar por un bolso cómodo con cremallera, que se amplie para guardar el monedero e incluso la batería extraíble. Y aunque Taylor luce tacones sobre el escenario y los fans que ya la han visto actuar han recreado sus estilismos con botas de tacón (aquí podrás inspirarte según tu era favorita), por mi propia experiencia te recomiendo que te olvides de andar sobre las alturas para no tentar a un posible esguince o dolor de pies, así que opta por un calzado plano, incluso zapatillas como hice yo (¡las mías tenían purpurina para ir acorde!).

- La declaración de amor viral de Taylor Swift a su novio en pleno concierto en Argentina

¿Qué canciones hará sonar la artista del momento que está acumulando millones y millones de dólares? El concierto está dividido en eras, es decir, los diferentes discos que ha lanzado desde 2008 hasta el que salió a la luz este mes de abril, además de dos interpretaciones sorpresas que no repite en ningún concierto alrededor del mundo, así que te aconsejo que no te pierdas esta parte.

Para refrescarte la memoria, tras la actuación del telonero que en esta ocasión será Paramore (durará aproximadamente 40 minutos, y yo me lo perdí por estar esperando tantas horas en la cola...), comienza el show más esperado entonando los temazos conocidos de Lover y Fearless y concluye la noche con Midnight y The Tortured Departments Poet con una exhibición de fuegos artificiales, ¡es un buen momento para hacer un vídeo!

Si eres una de las afortunadas en vivir este conciertazo que nunca olvidarás, ya vayas acompañada de un gran grupo o en solitario, no dudes en hacer muchas fotos, pero con los ojos, para poder guardarlo en tu retina para siempre. Si tuviera la oportunidad, ¡volvería a repertir!