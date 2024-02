Las teorías conspiranoicas del nuevo álbum de Taylor Swift que los fans están viralizando

Ocho millones de likes son los que acumula la última publicación de Taylor Swift por una simple razón. En la contraportada ha anunciado cómo se llaman las canciones que muy pronto saldrán a la luz. Melodías y letras que tatarearemos en unos meses cuando su undécimo álbum, The Tortured Poets Department, llegue al mercado el próximo 19 de abril con el que promete seguir sumando más cifras a su cuenta bancaria. Lleva trabajando en él más de dos años de forma secreta y por fin ha desvelado parte del misterio que le rodea y te contamos en nuestras líneas.

- El secreto que escondía el vestido de Alta Costura de Taylor Swift: un adelanto de su nuevo disco

El nombre del disco

Los fans que tiene alrededor del mundo la han bautizado con un llamativo nombre, Mastermind (mente maestra) por su increíble forma de ingeniárselas para conseguir siempre marcar la diferencia, y este 2024 vuelve a hacerlo. Mientras recogía su galardón en los Premios Grammy, anunció ante todos la existencia de un nuevo disco, ¡arrancó el aplauso y los vítores del público! Poco sabíamos de qué se trataría, pero es cierto que el título dejaba entre ver que tendría algo que ver con sus historias de amor del pasado. Concretamente con la que vivió con su ex novio, el actor británico Joe Alwyn (rompieron en marzo de 2023) y hasta ahora el desconocido grupo de Whatshapp que el susodicho tiene con Paul Mescal y Andrew Scott con el nombre The Tortured Man Club, un detalle que mencionaron en una entrevista en la Navidad de 2022. Curioso, ¿verdad?

- El entrenamiento de Taylor Swift para bailar y cantar más de tres horas en los escenarios sin cansarse

La fecha tan significativa

¡Y no se queda aquí! La fecha del lanzamiento que han establecido parece que no es casualidad y te contamos por qué clo creemos. Tras investigar y viajar en el tiempo, coincide con el día que comenzó a expandirse en la prensa internacional el rumor de la nueva pareja que Joe tenía, la actriz veintañera Emma Laird. Al igual que ocurre con otro dato significativo que tampoco ha pasado despercibido, resulta ser el aniversario de la guerra de Independencia de los Estados Unidos (1775), frente a Gran Bretaña, el país de origen de él. ¿Está Taylor declarando también su independencia con este golpe (musical) maestro?

- Blake Lively y Taylor Swift acaparan las miradas con sus looks de invierno por las calles de Brooklyn

Cuando la moda comunica

Como seguramente sabrás, la moda es un lenguaje universal y parece que ha tomado cartas en el asunto, y a través de los últimos impecables y carísimos estilismos que ha llevado en los Grammys y en las entrevistas televisivas, nos ha estado lanzando mensajes ocultos sin darnos cuenta y regalándonos pistas de lo que se venía. ¿Cómo? En sus looks el bicolor blanco y negro han predominado, un detalle que lo enlaza directamente con el diseño del álbum. ¿Será la nueva temática que acoja en sus conciertos futuros? Tendremos que esperar para comprobarlo.

- Blake Lively y Taylor Swift acaparan las miradas con sus looks de invierno por las calles de Brooklyn

El significado de las canciones

Los 16 temas más un bonus track que darán vida a este ansiado proyecto también podrían escoder mensajes 'indirectos', así lo explican sus seguidores que han viralizado varias teorías en las redes sociales. Aunque no debemos dejar pasar la impactante frase que aparece en su última publicación en la que muestra la parte de atrás del álbum, I love you, but it's running my life (Te amo y eso está arruinando mi vida). Por ejemplo, una de las más sonadas es la que ocupa el quinto lugar (una posición muy significativa en todos sus lanzamientos), So Long, London y podría hacer referencia a la etapa en la que Taylor se mudó por amor y vivió con el intérprete durante la época de COVID-19 lejos de su casa.

La de Pensilvania sigue sorprendiendo con otro anuncio, escucharemos dos inesperadas y prometedoras colaboraciones que protagonizará junto al rapero estadounidense Post Malone con quien abre el álbum con Fortnight, algo totalmente imprevisto, y Florence + Machine con el single Florida que tiene todas las papeles para triunfar.