Taylor Swift hace cómplice a su madre de su historia de amor con Travis Kelce

De un tiempo a esta parte, Taylor Swift se ha convertido en una fanática del fútbol americano y no hay nada que le emocione más que vestirse la camiseta de su novio, el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce y acudir al campo para animarle desde la granda. Este domingo no ha sido una excepción y la cantante haciendo gala de su particular estilo, se dejó caer por el Arrowhead Stadium para presenciar en directo la victoria del equipo de su chico frente a los Cincinnati Bengals, sin embargo, la artista no estuvo solo acompañada de algunas de sus amigas, sino que contó con la compañía de su madre, Andrea, de su hermano Austin, así como con la presencia de la madre de Travis, Donna Kelce, dejando claro así la buena sintonía que reina entre ambas familias.

© Getty Images

La madre de Taylor Swift, quien prefirió pasar desapercibida entre el gentío, cediendo todo el protagonismo a su hija, no lució la equipación del novio de Swift , pero en su defecto se vistió con una camiseta roja en la que colocó un pin en el que podía leerse "En mi era del 87", haciendo un guiño así al número que luce el jugador y a la actual gira Eras de la cantante.

Taylor, por su parte, quien está de vacaciones y tiene previsto reanudar sus conciertos a mediados de octubre, llamó la atención con su original look compuesto por una camiseta vintage oversize de los Chiefs que usó a modo de vestido y unas botas altas de cuero. Para rematar el conjunto, la cantante añadió varias cadenas de oro y una medio coleta adornada con un lazo rojo para darle un toque más femenino.

Durante el encuentro se pudo ver a Taylor saltar, gritar, aplaudir y vibrar junto a sus compañeros de grada pero si hubo un momento especial fue cuando su madre y la de Kelce se fundieron en un cariñoso abrazo, tal y como publican los medios estadounidenses. Y es que tanto los padres de Taylor como los de Kelce se conocen desde hace unos meses y parece que la conexión entre ellos ha sido estupenda no solo entre ellos sino también con la cantante.

De hecho no es extraño ver a Taylor junto al padre de Travis, Ed Kelce, la más reciente ellas tuvo lugar el pasado 5 de septiembre durante la apertura de la temporada del equipo tan solo un día después de que la cantante dedicara un romántico mensaje a su novio lugar cuando subió al escenario en los MTV VMAs 2024 para recoger el premio al Video del Año por su colaboración Fortnight con Post Malone . Swift recordó que la estrella de la NFL contribuyó en la filmación del video aplaudiendo entre cada toma y contagiando a todos con su positivismo.“ Todo lo que ese hombre toca se convierte en felicidad, diversión y magia y quiero agradecerle por agregar eso a nuestra filmación”, dijo la artista.

Otros de los momentos más significativos del encuentro fue cuando Travis salió corriendo del túnel hacia el campo e hizo su característica pose del arco y la flecha mirando a Taylor, quien no dudó en llevarse las manos al pecho. El gesto tiene un gran significado para la pareja, pues se dice que la artista escribió su canción The Archer en honor a su chico y que aunque este ya hacía esta pose antes de conocer a la cantante, ahora siempre que la hace, la hace en su honor.