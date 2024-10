Bad Gyal desvela a David Broncano si la reina Letizia aceptó su propuesta de bailar twerking

La cantante Bad Gyal presentó en La Revuelta su nuevo proyecto, un documental que refleja su vertiginoso ascenso y muestra cómo fue la creación de su primer disco, La joia. "No he hecho de actriz", aclaró a David Broncano. "Es como meterse dentro de mi trabajo y se estrena en más de 200 cines de España", explicó.

La artista catalana, de 27 años, se ha convertido en una de las artistas más top del momento con millones de fans a los que intenta cuidar al máximo. "Cuando empecé, la primera vez que me hicieron levantarme de la mesa de un restaurante para pedirme una foto me puse de uñas, pero ahora pienso que si alguien me pide una foto tengo que hacerlo", dijo. Aquellos que quieran conocer más en profundidad a la intérprete de Toto, Fiebre o Chulo podrán hacerlo a través de su documental, pero anoche la artista dio algunas pinceladas sobre su personalidad. "Soy muy fan del true crime, para dormirme necesito escuchar podcast de crímenes, soy una persona muy nerviosa y me cuesta mucho dormir", contó. Además, desveló que no tenía televisión en casa y que solo veía series en el ordenador.

El momento más esperado de la entrevista llegó cuando Broncano le preguntó cuánto dinero tenía en el banco. "Gano mucho menos de lo que muevo", respondió sin dudar. "Muevo mucho dinero, pero tengo muchos gastos. Creo que todavía no soy millonaria pero tranquilo, que algún día lo seré", aseguró.

Tras esta cuestión, el presentador le preguntó por su vida sexual y ella, con total naturalidad, dijo: "Tuve una semana muy buena a principios de mes porque la persona que me gustaba estaba cercaba, en mi zona, y esa semana fue exitosa, entre tres y cuatro por día, pero luego ya fueron semanas muy malas". La cantante no reveló quien era su crush, aunque este verano se la relacionó con el jugador de rugby Manu Moreno, quien, curiosamente, anoche se encontraba en Gran Vía, lugar en el que se graba La Revuelta, tal y como compartió en sus redes sociales.

No era la primera vez que Broncano entrevistaba a Bad Gyal. Ya lo hizo a principios de año en La Resistencia. La cantante desveló entonces la conversación que tuvo con los Reyes cuando le entregaron el premio de Talento Joven Internacional. Tras su testimonio, el presentador le pidió que lanzara un mensaje a doña Letizia y la artista, mirando a cámara, dijo: "Si quiere clases de mover el culo, cuando quiera". Su propuesta provocó risas entre el público y ella añadió: "Se va a enfadar. Yo creo que le caí bien y ahora le voy a caer mal". "Si ellos tratan de normalizarlo y hablar contigo, también tendrán que aceptar que les mandes esa bonita propuesta", expresó Broncano.

Anoche, el presentador recordó este momento y le preguntó a la cantante si se habían puesto en contacto con ella desde Casa Real. "De momento no. Yo creo que no tienen tiempo libre para ese tipo de extraescolares, de clases de twerking", respondió la intérprete. "Sí tienen tiempo", puntualizó Broncano. "Pues entonces es que se ha buscado a otra profe", contestó la reina de la música urbana. El presentador animó a la artista a que enviara de nuevo la propuesta a la Reina, pero Bad Gyal se negó. "Yo no soy de insistir. Ya te dije que creo que no les caigo bien". Ante la negativa, fue Broncano quien lanzó la invitación a doña Letizia: "Como igual el otro programa no lo vio, solo decir que si quiere bailar o verbena, que aquí está Bad Gyal y que cuando quiera le de un toque".