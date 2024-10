Taylor Swift y Travis Kelce, entre risas y besos tras los recientes rumores de crisis

Taylor Swift y Travis Kelce llevan ya más de un año de amor, y a lo largo de estos meses de noviazgo no han faltado los rumores. De compromiso, pero también de crisis, como los que sonaron hace pocos días. Sin embargo, las últimas imágenes de la cantante y el jugador de fútbol americano demuestran que están tan unidos como siempre. Durante el partido que enfrentó a los Cleveland Guardians y los New York Yankees compartieron besos, risas y gestos de complicidad, tal y como puedes ver en este vídeo, que no deja duda del buen momento que atraviesan Taylor y Travis.