Así es Matty Healy, actual pareja de Taylor Swift

La noticia del nuevo romance de Taylor Swift con el músico Matty Healy ha corrido como la pólvora después de que el pasado lunes por la noche salieran a la luz unas fotografías de la estrella estadounidense, de 33 años, abandonando el mismo estudio de grabación que el vocalista del grupo The 1975. Desde entonces, los fans de la autora de Shake it off o Exile no hablan de otra cosa y más cuando hace unos años, siendo ya buenos amigos, se le preguntó al músico británico si había algo entre los dos y él contestó que no quería exponerse a acabar siendo retratado por ella en una de sus canciones, una respuesta que, por otro lado, no sentó nada bien a los seguidores de la intérprete americana. ¿Quieres conocer mejor a Matty Healy? ¡Dale al play!

