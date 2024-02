Los dardos de Taylor Swift a su exnovio Joe Alwyn en uno de sus conciertos

Mientras medio mundo se enamora del romance de Taylor Swift y Travis Kelce, que protagonizan imágenes cada vez más tiernas en sus diversas apariciones públicas, la artista no olvida lo que sufrió su corazón en el pasado. Sus inquietudes amorosas siempre han sido inspiración para sus canciones así que no es extraño que en el nuevo disco que va a lanzar el próximo 19 de abril, The Tortured Poets Department, haya utilizado su vida personal de nuevo. No ha pasado desapercibido que el título es similar al nombre del chat que tenía su ex Joe Alwyn con sus amigos, The Tortured Man Club, pero es que además en uno de sus últimos conciertos en Melbourne, Australia, ha hecho una referencia directa al británico con quien salió durante seis años.

Durante el show hizo referencia a cómo fue para ella la pandemia, una etapa en la que reconoce que se sintió muy "sola". Además reveló el título de un nuevo tema, The Bolter, que habla de alguien "que huye de un problema o una relación". Antes de cantar Betty, uno de los singles que compuso precisamente durante la pandemia (se incluye en el álbum Folklore), comentaba su significado: habla sobre los errores que todo el mundo comete y cuándo hay que aprender a pedir disculpas. Ya había hecho bromas acerca de este tema que dijo que reflejaba su fin como "mujer millenial solitaria cubierta de pelo de gato que bebe vino blanco hasta hartarse". Los fans tuvieron claro que, aunque en tono de broma, estas palabras tenían un claro destinatario.

La relación de Swift y Alwyn estuvo marcada por una extrema discreción. Empezaron a salir en 2016 y no fue hasta dos años más tarde cuando Alwyn habló de su romance. "Creo que hemos sido muy reservados con éxito, y ahora la gente lo está asimilando" dijo entonces el artista. El actor trataba de hacerse un hueco en la interpretación, aunque en muchas ocasiones le definían como la pareja de Taylor, en lugar de fijarse en sus logros profesionales. Cuando se conoció la ruptura, en la primavera de 2023, se dijo que había estado motivada por sus "diferentes" personalidades, aunque otras fuentes apuntaron a que el problema estaba en la dificultad que tenía el actor para lidiar con la fama de la cantante. Parece que él quería ser más discreto, algo que dada la transcendencia que tenía ella era complicado. Por eso a Taylor le parecía imposible que la relación tuviera futuro.

Han sido muchos los temas que ha dedicado a su ex, Delicate y Lover por ejemplo, además de que él ha colaborado con ella en la composición de discos como Folklore y Evermore (su nombre figura como letrista). En otra de sus canciones, que por supuesto los fans vieron dedicadas a Alwyn, Taylor se refirió a la dificultad que tienen las personas para comprometerse. Sin duda han sido muchas las ocasiones en las que ha lanzado dardos a su ex, que precisamente esta semana publicó una serie de fotografías en las que recopilaba algunos momentos de su infancia y un selfie de su reflejo en el espejo. Después de su ruptura, Alwyn ha continuado manteniendo la discreción que le caracteriza sin referirse a lo que sucedió con la artista.

Sobre la fama de esta sí ha hablado Travis Kelce, que asegura que comprende la expectación que despiertan. "Soy consciente" asegura el deportista cuando le preguntan si entiende la repercusión de su relación con la artista. "Sobre todo es porque Taylor forma parte de mi vida y del equipo" aseguró el miembro del Kansas City Chiefs, conjunto que acaba de ganar la Super Bowl.