Nuevo escándalo en Hollywood: ¿Qué está pasando con Scooter Braun, exmanager de Taylor Swift?

Un nuevo escándalo en el mundo de la música sacude a Hoollywood. Ariana Grande, cantante de 30 años y ganadora de dos Premios Grammy (2019 y 2021), ha roto profesionalmente su relación con el manager Scooter Braun, de 42, según ha confirmado Billboard este lunes. La noticia llegó el mismo día en que se reveló que la cantante Demi Lovato, 31, también había tomado caminos distintos con el representante, que tomó gran relevancia internacional por el conflicto con otra estrella juvenil como Taylor Swift en 2018. De hecho, cabe recordar que J. Balvin también se ha sumado a esta lista de artistas que han renunciado a su compromiso profesional con el empresario.

Ariana Grande y Demi Lovato rompen su contrato a pocas horas de diferencia

La relación comercial de Ariana Grande con Scooter Braun se remonta a los primeros pasos de la artista en el mundo de la música, y es que firmó con él cuando lanzó su álbum debut, Yours Truly, en 2013, dando comienzo a una relación profesional que ha durado 10 años. La intérprete de 7 Rings ha lanzado un total de seis álbumes, cinco de los cuales alcanzaron el número 1 en Billboard, todos ellos dirigidos por el mismo representante. Sin embargo, desde hace tres años está centrada en el mundo de la interpretación y su carrera como actriz, ya que desde 2020 no ha sacado música nueva.

El escándalo amoroso en el que se ha visto envuelta Ariana Grande

Por su parte, los caminos de Demi Lovato y Scooter Braun se unieron en 2019, justo un año después de que la artista pasara uno de sus peores momentos tras sufrir problemas de salud por sus adicciones. En ese momento, retomaba su carrera profesional al lado del reconocido empresario, relación que ha durado apenas cuatro años. Así pues, recordamos que durante su documental, estrenado en 2021, Dancing With The Devil, la artista confesaba que había planeado rechazar la primera oferta.

El estilo de Demi Lovato, la actriz Disney a punto de estrenar su álbum roquero 'Revamped'

El conflicto con Taylor Swift: ¿desencadenante?

En 2018, Taylor Swift comenzaba una batalla legal con legal con Scooter Braun y Scott Borcheta, el conocido mánager de estrellas y el actual propietario de la discográfica Big Machine Record, que controlaba los derechos de la mayor parte de los discos de Swift. La cantante denunciaba el chantaje que está viviendo por parte de los productores musicales al no poder tocar su propia música durante un documental de Netflix. La reina del pop dedició montar su propia discográfica y grabar de nuevo sus canciones, unos años desde luego en el que los ataques públicos fueron mutuos.

- Scooter Braun rompe su silencio y responde a Taylor Swift con un contundente mensaje

Justin Bieber, su estrella más fiel

La lista de artistas que siguen al lado del representante internacional no deja indiferente a nadie, pues Justin Bierber, Tori Kelly o Ashley Graham siguen bajo su sello. De hecho, Justin ha tenido que salir en defensa de su manager y ha negado que tomen caminos separados, al menos de momento.