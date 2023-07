El escándalo amoroso en el que se ha visto envuelta Ariana Grande

Se está hablando mucho de Ariana Grande, pero no por su carrera musical, su faceta como actriz o su marca de maquillaje. En las últimas semanas, la intérprete de Thank u, next ha acaparado titulares por su inesperada separación de Dalton Gomez y también por los rumores que la relacionan con el actor Ethan Slater, con el que coincidió en el rodaje de Wicked. La noticia ha provocado un escándalo que ha puesto patas arriba el mundo celebrity en las últimas horas, ¿quieres saber por qué?

Varias fuentes cercanas a la artista estadounidense, de 30 años, han confirmado no solo que están juntos sino que están muy felices. "Ariana y Dalton se separaron en enero. Ella y Ethan empezaron a salir recientemente y él está separado de su esposa", han confesado a la revista People.

Ese es precisamente el punto que ha provocado un mayor revuelo, ya que Slater acaba de solicitar el divorcio de Lilly Jay, con la que se casó en 2018. Los documentos a los que ha tenido acceso el portal TMZ demuestran que el actor presentó los papeles este miércoles 26 de junio en Nueva York.

Tras lo sucedido, Lily estaría "devastada porque su familia ha sido destrozada" y siente que Slater les ha abandonado, según ha explicado una fuente a TMZ, añadiendo que le rompe el corazón saber que su hijo "no tendrá a su mamá y a su papá cerca constantemente".

Ethan y Lily, que dieron la bienvenida a su primer hijo en agosto de 2022, celebraron recientemente su 4º aniversario de boda. El actor, que interpretó a Bob Esponja en el musical de Broadway, rindió un bonito homenaje a su mujer definiéndola como su "mejor amiga" y diciendo: "Cuatro años de casados, diez años juntos".