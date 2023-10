Los detalles del acuerdo de divorcio de Ariana Grande y Dalton Gomez

La noticia del divorcio de Ariana Grande, de 30 años, y Dalton Gomez no solo supuso una muesca más en la larga lista de separaciones que han sacudido el mundo de la música y el cine en los últimos meses, sino que además fue el vértice de un escándalo que implicó a su compañero en Wicked, Ethan Slater. Este también solicitó el divorcio de su mujer, confirmando su rumoreado acercamiento con la intérprete de la que no se ha separado desde entonces. A lo largo de estas semanas, Ariana ha estado inmersa en los trámites de separación, ultimando los detalles de un acuerdo al que ha tenido acceso The Blast, y que fija como fecha de la ruptura el mes de febrero. En dichos documentos se señalan algunos de los términos que ha establecido la expareja para poner fin a su unión.

Ariana Grande solicita oficialmente el divorcio de Dalton Gomez: las claves de la ruptura

Quizá el más curioso es el que establece los límites que tendrán que tener en cuenta al hablar de su relación en el futuro. Ambas partes tienen “prohibido divulgar y publicar cualquier fotografía (se incluyen en este apartado los negativos), cinta, grabación o formatos similares creadas ahora o en el futuro y cualquier otro registro de cualquier aspecto sobre cualquier actividad alrededor de cualquier casa, oficina u otra de sus propiedades”. Se le prohíbe además a Gomez escribir libros en los que cuente aspectos de su relación o dar entrevistas en las que revele detalles acerca de su matrimonio con Ariana. Ni siquiera tiene permitido colaborar con producciones o libros de terceros que involucren a la otra persona.

En este sentido Ariana también ha asumido estas directrices, por lo que ella también deberá guardar silencio acerca de esta etapa de su vida. Los documentos recogen que Gomez es consciente de que “la privacidad de su exmujer y la no divulgación de información confidencial sobre él” son de vital importancia. En el acuerdo se señalan además las cantidades monetarias que les corresponden, fijadas estas por el acuerdo prenupcial que habían firmado cuando se dieron el "sí quiero". Gomez recibió un cheque por cerca de 1.180.000 euros (libre de impuestos) y ambos se repartirán además las ganancias que les reporte la venta de su casa en Los Ángeles. Ariana Grande pagará además los casi 24.000 euros que corresponden a los honorarios del abogado de su exmarido.

Fuentes cercanas a la expareja apuntan que su relación es cordial por lo que llegar a este acuerdo de divorcio no habría supuesto ningún problema para ellos. Presentaron la demanda de divorcio en verano, aunque llevarían varios meses separados, como se puede leer en los documentos. La intérprete y el agente inmobiliario comenzaron su relación a principios de 2020 y se dieron el sí en la primavera de 2021 en una íntima ceremonia en su casa de Montecito. Las especulaciones acerca de una crisis entre ambos surgieron en julio, cuando se empezó a relacionar a Ariana con su compañero de reparto en Wicked, Ethan Slater. También Dalton Gomez parece haber encontrado de nuevo una ilusión tras su separación matrimonial pues ha sido captado besando a la actriz Maika Moroe, actriz protagonista de It follows.