El exmarido de Ariana Grande también tiene una nueva ilusión sentimental

El pasado mes de julio Ariana Grande, de 30 años, y su marido Dalton Gomez, de 28, anunciaban su separación después de dos años casados. Tres meses después de su ruptura la expareja vuelve a sonreír. Después de conocer que la actriz y cantante ha recuperado la ilusión en el amor junto al actor Ethan Slater, hemos sabido que Dalton Gomez también podría estar de nuevo enamorado después de haber sido sorprendido besando a Maika Monroe, la actriz de It follows que debutó en el cine con la película Independence Day: Contraataque.

Una fuente reveló al sitio DeuxMoi que Dalton y Maika habían sido sorprendidos en actitud muy romántica en público sin importarles las miradas de los más curiosos. Los tortolitos fueron fotografiados besándose en Jumbo's, Hollywood. Maika, conocida por protagonizar proyectos como It Follows y las películas Tau y After Everything, estuvo relacionada sentimentalmente por última vez con el actor de Stranger Things, Joe Keery, pero rompieron el pasado mes de septiembre.

Por su parte, Dalton Gomez no tiene nada que esconder. El agente inmobiliario y su ex, Ariana Grande rompieron en julio y presentaron los papeles de divorcio el pasado 18 de septiembre y rápidamente resolvieron el procedimiento a principios de esta semana, ya que la pareja había firmado previamente un acuerdo prenupcial, según publicó TMZ.

La intérprete de 7 Rings comenzó a distanciarse de su esposo en enero y la relación fue enfriándose a raíz de que la ganadora de dos Grammy tuviera que mudarse a Londres por el rodaje de Wicked, donde comparte reparto con Ethan Slater, su nueva ilusión sentimental. Por su parte, su compañero de reparto también se acababa de divorciar de Lilly Jay, madre de su hijo, y entre ellos surgió la chispa. Según aseguran fuentes de su entorno a la revista People, la ruptura entre Ariana y Dalton fue amistosa. "Ari no tiene más que buenas palabras sobre Dalton. Durante su matrimonio, él era su fan número uno".

La pareja se casó el 15 de mayo de 2021 por sorpresa después de cerca de un año de relación. Ambos firmaron un acuerdo prenupcial que establecía que cantidad le tendría que dar a él en caso de divorcio. Dalton, que también dispone de una buena posición financiera como agente inmobiliario de propiedades de lujo, recibió un cheque de 1,2 millones de euros libre de impuestos, además de que la actriz y cantante pagó los honorarios del abogado de Dalton. Del mismo modo cuando vendan su casa de Montecito en Los Ángeles, se repartirán los beneficios.