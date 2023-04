El aplaudido discurso de una Ariana Grande sin filtros que está arrasando en la red

Loading the player...

'No soy muy buena en esto y no me gusta, pero quería hablar sobre vuestras preocupaciones sobre mi cuerpo, y un poco sobre lo que significa ser una persona con un cuerpo y ser vista, y que me presten especial atención', así ha comenzado a hablar en un vídeo en TikTok Ariana Grande, mirando fíjamente a la cámara y dispuesta a dar su opinión sobre el aluvión de críticas, comentarios y todo tipo de opiniones que ha suscitado su reciente cambio físico. Unas reveladoras palabras que se han hecho virales en la red y que no dejan indiferente a nadie debido a la claridad con la que cuestiona conceptos como la belleza o lo qué es saludable. ¿Quieres verlo? ¡Dale al play!

