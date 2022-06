El aterrador cumpleaños de Ariana Grande: el acosador que la amenazó de muerte entra de nuevo en su casa

No ha sido el mejor "regalo" de cumpleaños que podía recibir, no cabe ninguna duda. Ariana Grande ha celebrado su 29 aniversario con una noticia preocupante pues el hombre que la acosa, Aharon Brown, y que incluso la amenazó de muerte hace unos meses, se ha colado de nuevo en su casa. Aunque tiene una orden de alejamiento de la intérprete, se la ha saltado ya en varias ocasiones, la última precisamente el fin de semana cuando entró en la mansión que la artista tiene en Montecito. Afortunadamente Ariana no estaba en la propiedad y las autoridades pudieron detenerle después de que saltara la alarma. Ahora está custodiado por la policía y se han interpuesto contra él cargos de acoso, allanamiento de morada, robo, daño a la propiedad pública, obstrucción a la justicia y violación de la orden de alejamiento. Él se ha declarado no culpable de todos ellos.

Brown ya había sido detenido hace un año cuando entró también en casa de la cantante armado con un cuchillo, un peligroso incidente pues hizo graves amenazas de muerte contra ella. Entonces se le imputaron cargos criminales y se le impuso una orden de alejamiento con una vigencia de cinco años, que no ha respetado pues se la ha saltado en varias ocasiones tratando de acercarse a la intérprete.

Un problema similar hace dos años

Por desgracia no este el único acosador al que ha tenido que hacer frente Ariana, una de las estrellas más conocidas del panorama, pues, ya en la primavera de 2020, la artista y su madre Joan tuvieron que pedir otra orden de alejamiento (también por cinco años) de otro hombre, Fidel Henriquez. La policía le detuvo después de que consiguiera burlar a su equipo de seguridad para dejarle una nota en la que le confesaba su amor. Fue imputado por haberse metido en la residencia de Ariana y haberse resistido a las autoridades que procedieron a su arresto.

En esta situación tan delicada cuenta la estrella con el apoyo incondicional de su marido Dalton Gomez, con quien acaba de celebrar su primer aniversario. La pareja se casó por sorpresa en mayo de 2021 precisamente en su mansión de Montecito y ante un reducido número de invitados (solo 20 personas les acompañaron). Ariana y Dalton comenzaron a salir en enero de 2020, unos meses después de que la cantante rompiera su compromiso con Pete Davidson (actual pareja de Kim Kardashian), a quien le dedicó gran parte de su álbum Sweetener.