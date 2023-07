Ariana Grande, ¿ilusionada tras su divorcio?: este es el conocido actor y compañero con el que la relacionan

Si hace tan solo 48 horas daba la vuelta al mundo la ruptura amistosa de Ariana Grande y Dalton Gomez dos años después de darse el 'sí, quiero', ahora nuevas informaciones envuelven a la intérprete de Thank u, next. La faceta personal de la cantante estadounidense, de 30 años, vuelve a copar titulares y el motivo no es otro que la que podría ser su nueva ilusión sentimental. Un talentoso artista con el que ha compartido elenco y set de rodaje durante las grabaciones de la adaptación cinematográfica del aclamado musical de Broadway Wicked, que llegará a las salas de cine a finales del próximo año.

Pese a que el anuncio de la separación de Ariana y Dalton sorprendía hace unos días, la decisión estaba tomada desde hacía meses por sus protagonistas, tal y como informa TMZ. Según el mencionado portal de noticias, el punto y final del vínculo de la vocalista y el agente inmobiliario de propiedades de lujo, de 27 años, se puso a inicios de este 2023, durante el mes de enero: "Tomaron la decisión juntos. Tenían problemas, pero querían seguir siendo amigos” aseguran diversas fuentes cercanas a la pareja. De este modo, Ariana llevaría soltera prácticamente medio año, tiempo más que suficiente para rehacer su vida.

Precisamente ahora ha salido a la luz un nuevo nombre, el de Ethan Slater, popular intérprete, cantante, compositor y escritor de profesión. Según advierten desde el mencionado medio y desde Entertainment Tonight, fuentes cercanas a la pareja han revelado que comenzaron a salir hace varios meses, durante la fase de producción del largometraje basado en la novela de Gregory Maguire. Una historia de amor que habría nacido después de la ruptura de Ariana y su exmarido, que todavía no han firmado los papeles del divorcio y en la actualidad mantienen una amistad, y de la de Slater, que da vida a Boq en el filme, uno de los personajes que más roce tiene con Glinda, el papel de Ariana, con la que fuera su esposa: la cantante Lilly Jay, con quien se casó en 2018 y tuvo una hija el pasado año.

Las fotos de Ariana Grande en Wimbledon que ahora cobran otro sentido

Una vez puesto el broche a sus respectivas relaciones, ambos habrían iniciado una historia de amor de la que ya existían indicios, como el hecho de que la artista pulsa el botón de 'me gusta' en prácticamente todas las publicaciones que él comparte en su perfil social, una gran muestra de admiración. Otro de ellos se produjo en marzo, cuando fueron capturados en actitud cómplice y cercana sentados el uno junto al otro mientras los miembros del reparto de Wicked celebraban que Michelle Yeoh, otra compañera del fabuloso elenco, se había alzado con el Oscar en la categoría de mejor actriz por Todo a la vez en todas partes. Aquella multitudinaria velada, que tuvo lugar en Londres, dejó la primera imagen de ellos mano a mano. Pero, ¿quién es Ethan Slater más allá del posible nuevo dueño del corazón de Ariana Grande y con quien se lo pasa en grande según la revista People?

A sus recién cumplidos 31 años, Slater, natural de Washington, saltó a la fama hace no demasiado tiempo gracias a su papel de Bob Esponja en el musical de Broadway Sponge Bob Square Pants. Su interpretación fue tan mayúscula y aclamada que le valió la nominación a un premio Tony y se alzó con un galardón Drama Desk. En la actualidad ya supera los 80.000 admiradores en su cuenta, en la que comparte con sus fans sus retos profesionales, su amor por la naturaleza, su talento musical y el gran sentido del humor que le caracteriza. En lo personal, su última relación con Lilly Jay duró una década, de la cual cuatro años fueron en calidad de marido y mujer, y juntos tuvieron a su hija.

El aplaudido discurso de una Ariana Grande sin filtros que está arrasando en la red