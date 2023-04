Ariana Grande se sincera ante los comentarios recibidos por su cambio físico

Ariana Grande no es una de las personalidades más activas de las redes sociales a pesar de que su marca de belleza, r.e.m., lanza continuamente novedades conquistando los tocadores de todo el mundo. La artista (y ahora empresaria) se encuentra en plena producción de la adaptación de Wicked, una película de Hollywood con la que debutará como actriz, pero el último movimiento que ocupa los titulares internacionales no tiene nada que ver con sus futuros proyectos. Más bien, lo que ha dado de qué hablar ha sido su cambio físico a lo largo del último año, una transformación que ha provocado cientos de comentarios de todo tipo al respecto... a los que ahora ella responde.

- Cambio de look y vestido 'vintage': Ariana Grande reaparece con un estilo totalmente renovado

Desde que alcanzó la cima del éxito, la intérprete de Thank u next no suele dar ninguna información sobre su vida privada, ¡hasta casi se casó de manera totalmente privada con el agente inmobiliario Dalton Gomez! Pero a raíz de esta situación que está viviendo diariamente, los comentarios sobre su bajada de peso, no ha dudado en enfrentarse a aquellos que le recriminan el cambio. Hace unos días reapareció ante los focos mediáticos, un hecho que ha acrecentado este abuso cibernético y al que ha querido poner fin sincerándose en un video publicado en la plataforma de TikTok que, en menos de 24 horas, ya suma casi 10 millones de visualizaciones. Una secuencia de un par de minutos en el que aclara que no tiene ningún problema de salud pero que sí estuvo tomando antidepresivos durante un tiempo.

- Sin su icónico peinado y con la cara lavada, Ariana Grande muestra su imagen más natural

"No soy buena en esto, pero solo quería abordar vuestras preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa ser una persona a la que se le presta tanta atención. Creo que tendríamos que ser más amables y sentirnos menos cómodos al comentar sobre los cuerpos de otras personas, pase lo que pase. Deberíamos ayudarnos mutuamente a trabajar para estar más seguros", explica Ariana. "Si crees que estás diciendo algo bueno, saludable o no saludable, grande o pequeño, esto o aquello... hay trabajar para no hacerlo tanto. Existen formas de felicitar a alguien o de ignorar algo que ves que no te gusta" aclara tanjantemente.

- Ariana Grande sorprende con un look rompedor de invitada en la boda de su hermano

Y llega la aclaración que nadie esperaba. "El cuerpo con el que habéis estando comparando mi cuerpo actual, era la versión menos sana. Tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol, comía mal y estaba en el punto más bajo de mi vida" se sincera ante los millones de seguidores que siguen cada uno de sus pasos. "Nunca se sabe por lo que está pasando alguien. Incluso si habláis desde el cariño, esa persona probablemente ya esté trabajando en ello. Así que sed amables". Un gran e imprescindible consejo que no solo ella comparte, también los expertos en psicología. ¿Dejaremos en algún momento a un lado las críticas sobre el físico?