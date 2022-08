Sin su icónico peinado y con la cara lavada, Ariana Grande muestra su imagen más natural

La intérprete de 7 Rings es de esas chicas que en un abrir y cerrar de ojos han consolidado su carrera a nivel internacional. Parte de ello se debe a su preciosa y delicada voz que no deja indiferente a nadie, pero también a su arma más poderosa: la industria de la belleza. Después de conquistar los escenarios, Ariana Grande se lanzó al mundo empresarial, concretamente en el mes de noviembre de 2021, con REM beauty, una marca de maquillaje con la que los fans recrean sus make-ups fantasía. Y esta semana vuelve a ser noticia por la inesperada novedad con sello sostenible que ella misma comparte en las redes sociales sin rastro de eye-liners y labial en su rostro.

Una imagen vale más que mil palabras, ¿verdad? Con esta idea parece que la de Florida ha querido demostrar al mundo que aunque es una apasionada de maquillaje y suele jugar con colores, texturas y acabados diferentes sobre su piel; también apuesta por una belleza lejos de los filtros, así lo muestra en el video promocional con el rostro lavado y muy hidratrado y su melena natural. En esta ocasión anuncia que además de sus ya conocidos productos y fragancias con los que se ha convertido en todo un referente, añade una nueva línea corporal con la que lleva soñando desde hace mucho tiempo, ¡y nosotras también!

¿Qué esconde esta línea?

Como bien cuenta Ariana, "Después de más de siete años creando fragancias, estoy más que emocionada de anunciar que hoy por fin hemos lanzado nuestra primera colección corporal completa". Una incorporación compuesta de cuatro novedades que prometen colarse en el baño de toda amante del cuidado del cuerpo. Según ha confesado sus dos favoritos son un soufflé exfoliante para el cuerpo y un aceite corporal, pero también destaca una crema para manos y cuerpo, y una versión de lujo de la fragancia God Is A Woman en tamaño de viaje para que puedas llevarla contigo a cualquier lugar. Todos y cada uno de los productos siguen la misma dinámica con la que empezó la aventura empresarial hace ya casi doce meses. Están creados a partir de ingredientes limpios, veganos y de origen sostenible, destacan el aceite de coco, la manteca de karité, el aceite de argán y como ella dice, ¡mucho amor! "Estoy muy emocionada y orgullosa de este paso y de todo lo que hemos creado hasta ahora. Nunca me cansaré cuando la gente me diga que le encantan nuestras fragancias o cuando las huelo en alguien y me diga "¡gracias, es tuyo!" :) es un honor crear cosas y luego ver que las disfrutáis".