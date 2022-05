Ariana Grande sorprende con un look rompedor de invitada en la boda de su hermano

Hay dos prendas que Ariana Grande ha convertido en su sello de identidad: las sudaderas oversize y las botas ajustadas de caña alta. Piezas que no faltan nunca tanto en sus elecciones más casuales, como en las que a veces suele llevar sobre el escenario. Pero como ella misma aclaraba a sus seguidores, sus mayores críticos estilísticos, en realidad tiene mucha más ropa en su vestidor. De hecho es habitual que sorprenda con piezas únicas, como lo hizo en los Grammy con su impresionante maxivestido de Giambattista Valli, o durante sus apariciones en La Voz, donde aprovecha para crear looks temáticos inspirados en películas de los 2000. Y ahora acaba de dejarnos otro conjunto para el recuerdo, saliéndose totalmente del molde en lo que respecta a la etiqueta de invitada de boda.

- El debut de Ariana Grande como protagonista de cine... ¡será doble!

El que acaba de dar el sí, quiero ha sido Frankie Grande, actor y hermano mayor de la cantante, quien se casó el pasado 4 de mayor en una ceremonia íntimina en la casa que su familia tiene en Florida. Ha sido ahora cuando han hecho pública la noticia, desvelando algunos detalles de una boda muy particular a la que, por supuesto, Ariana no quiso faltar. Y como conjunto escogió este dos piezas hecho a medida por Vera Wang, formado por una falda de lamé con una pronunciadísima abertura y un minicorpiño que conectaba las dos piezas delanteras con una sutil tela transparente. Un look sexy, atrevido y elegante, que aunque parece más propio de una alfombra roja que de una ceremonia nupcial, guarda un porqué.

Respetando la decisión de los novios, la artista no ha compartido instantáneas de la boda en sus redes sociales, pero sí lo ha hecho su hermano a través de una publicación en la que explicaba algunos detalles. Y es que este no ha sido un enlace convencional, sino uno totalmente personalizado. La ceremonia fue primero oficiada por la madre de Ariana y Frankie Grande, para después dar paso a una fiesta temática inspirada en Star Wars, en la que no faltó la decoración inspirada en esta saga. De ahí que la etiqueta fuese tan libre, permitiendo a los invitados vestir de una forma tan personal.

- Ariana Grande vuelve a rendir homenaje a 'Chicas malas' con este look de estilo 2000

Ni tocados, ni pamela. Ariana Grande fue fiel a su estilo incluso en la elección del peinado, decantándose por una melena lisa y un semirecogido que adornó con un maxilazo de tela, uno de sus accesorios favoritos para el cabello. En cuanto al maquillaje, confió en la MUA Ash K Holm, con la que también trabajan otras celebrities como Camila Cabello o Khloé Kardashian. La experta utilizó cosméticos de la firma de la cantante, R.E.M Beauty, optando por un look natural y bronceado, como ha explicado en redes, dándole un toque de brillo a los ojos con una sombra glitter, que acompañó con el icónico delineado cat eye que siempore lleva la artista.