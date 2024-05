Taylor Swift arrasa en Lisboa con sus dos megaconciertos tres días antes de actuar en Madrid

Llevaban cuatro años esperándola como agua de mayo (nunca mejor dicho), después de que en 2020 tuviera que cancelar su visita por culpa de la pandemia. Partiendo de ahí, era lógico que la recibieran no solo con los brazos abiertos, sino con todo el fervor del mundo. Taylor Swift arrasaba en Lisboa el pasado fin de semana durante la parada en Portugal de su gira planetaria The Eras Tour, ofreciendo dos megaconciertos que desataron la locura entre los miles de fans que fueron a verla y disfrutarla en vivo.

Taylor Swift, de su primer amor adolescente a su relación más tormentosa

El Estadio da Luz, con capacidad para casi 65.000 personas, se llenaba hasta la bandera para contemplar el espectacular show que dio el sábado y el domingo la cantante estadounidense. No cabía un alfiler. De hecho, cientos de sus seguidores habían guardado largas colas durante horas antes de que comenzara el primer recital, buscando ocupar el mejor sitio dentro del recinto. La expectación era máxima, pues nunca antes la superestrella internacional del pop había actuado en el país vecino.

El 'efecto' Taylor Swift desata la locura en los hoteles de Madrid

Entre los asistentes, tanto lusos como los extranjeros venidos de fuera, reinaba la euforia mientras no veían el momento de tener cerca a su ídolo. El calor, con temperaturas superiores a los 26 grados, no era un obstáculo para que los llamados 'swifties' vivieran intensamente lo que tanto deseaban. Para la ocasión, sus looks iban desde las lentejuelas y la purpurina, hasta las botas de cowboy o las camisetas tuneadas con frases célebres de los temas más conocidos de la artista de 34 años.

La lujosa villa en el lago Como a la que Taylor Swift y Travis Kelce se han escapado

El interés desbordado por ser testigo del evento hizo incluso que algunos derribaran las vallas de seguridad, para intentar acceder sin pasar por los controles. Pese a ello, tal y como recoge la prensa local, la cosa no fue a mayores y el concierto daba comienzo con toda la gente ocupando sus asientos, con algo de retraso respecto a la hora programada pero dando una calurosa y atronadora bienvenida a la intérprete de Love Story.

¿Te has quedado sin entradas para ver a Taylor Swift en Madrid? Así puedes conseguir una

Miss americana and the heartbreak prince fue la canción con la que abrió el apoteósico concierto, a la que siguieron otras como Cruel Summer, Karma, You need to calm down, Wildest dreams, Bad blood o Champagne problems. El despliegue de luces, sonidos y visuales era realmente impresionante, una superproducción con cambios de vestuario constantes y demostrando a su vez el absoluto dominio que Taylor Swift tiene de instrumentos como el piano o la guitarra.

El mapa de los lugares que inspiran las canciones de Taylor Swift

"Muito obrigada", les dijo en su idioma la compositora nacida en West Reading (Pensilvania), para darles las gracias por el cariño que le estaban dispensando. Fueron solo unas breves palabras en portugués, pero que provocaron aún más delirio si cabe entre el público. Después, en inglés, interpeló a la ciudad con un "Lisboa, tú y yo vamos a vivir juntos esta gran aventura", en referencia al espectáculo de más de tres horas que iba a dar con los grandes hits de su carrera y éxitos más recientes.

Analizamos los mensajes de Taylor Swift a sus ex y su novio en su nuevo disco

La rueda de Taylor Swift no para y, tras un descanso de tres días para recargar pilas, su siguiente destino es Madrid. En España, encandilará seguro también a un repleto Santiago Bernábeu este miércoles y jueves (29-30 de mayo). De hecho, la 'taylor-mania' ya se ha instaladio en la capital desde hace unas cuantas fechas. La cuenta atrás ha comenzado y en el feudo del Real Madrid no se aclamará por una vez a sus futbolistas, sino que será la diosa actual de la música la que ponga a sus pies a todo un estadio.

Ya está a la venta el especial de ¡HOLA! sobre Taylor Swift. En esta edición para coleccionar de 144 páginas descubrimos la increible historia que esconde la cantante, sus secretos, sus amores, sus éxitos y su estilo