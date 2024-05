Taylor Swift revoluciona Madrid: dispositivos de seguridad, calles cortadas y 20 millones de euros en ingresos

La cuenta atrás ha comenzado para asistir al concierto de Taylor Swift en Madrid. La estrella americana, que el año pasado se convirtió en la artista más escuchada del mundo en Spotify (sumando un total de 26.000 millones de reproducciones) y que ostenta el récord de haberse convertido en la primera mujer en alcanzar los 100 millones de oyentes mensuales, está a punto de aterrizar en España. Con una trayectoria meteórica convertida en fénomeno social, Taylor va a ofrecer una doble cita en la capital española los días 29 y 30 de mayo en el estadio Santiago Bernabéu. Una gira que se inició en Estados Unidos en marzo del pasado año y que ha batido todos los récords de asistencia en cada uno de sus espectáculos. En solo unos días, The Eras Tour hará su esperadísima parada en España, donde más de cien mil swifties (fans de la artista) podrán emocionarse con este show diseñado para celebrar todas las etapas de su trayectoria musical, por lo que habrá varios sets en el escenario con una temática específica acorde a cada uno de los álbumes de la cantante (desde sus inicios en 2006 con su álbum debut, hasta su último trabajo, The Tortured Poets Department, de 2024). Taylor Swift colgó el sold out en apenas unas horas por lo que se espera que más de 130.000 personas (entre los dos días de concierto) se concentren en la zona del famoso estadio de fútbol.

Madrid se blinda para recibir a Taylor Swift

Los dos conciertos en nuestro país prometen revolucionar Madrid tras haber comprobado cómo el éxito de la cantante americana trasciende lo musical y se ha convertido en un fenónemo social extraordinario desde hace tiempo. Por ese motivo, no es de extrañar que el Ayuntamiento esté ultimando el dispositivo de seguridad para acoger a las miles de swifties que se esparan en las inmediaciones del estadio del Real Madrid; según ha informado la vicealcaldesa, portavoz del Ejecutivo de la capital y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, el objetivo es que "las afecciones a la ciudad sean las menos posibles", ha señalado.

Calles cortadas

Lo que sí es seguro es que la calle la calle Padre Damián estará cortada al tráfico desde las 10:00 horas hasta el final del día, lo que supone un problema para los alumnos de los colegios de San Agustín, Paraíso Sagrados Corazones y María Virgen, que el miércoles y el jueves (días en los que se celebrarán los dos conciertos) tendrán que presentar un salvoconducto o autorización para entrar y salir del centro escolar, e incluso es posible que la policía solicite el DNI a los vecinos o personas que se dirijan a sus domicilios o puestos de trabajo.

Los hoteles de la ciudad con ingresos que rozan los 20 millones de euros

Con todas las entradas vendidas y más de 130.000 asistentes confirmados, el comercio, el transporte, los restaurantes y bares de la capital española esperan ver cómo sus ventas crecen al menos en esas 48 horas. Aunque, sin duda, uno de los grandes beneficiados serán los hoteles que acogerán la legión de fans de Taylor Swift, y es que la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) ha calculado que los ingresos de los hoteles en esas dos noches podrían rozar los 20 millones de euros, lo que representa unas ganancias de 7.000 euros por minuto, con tarifas medias que podrían triplicar o cuadruplicar los precios normales. Hostelería Madrid estima que cada concierto de Taylor Swift tendrá un impacto cercano a los 10 millones de euros en la hostelería de la capital. El sector del transporte también se verá afectado ya que para llegar a la capital española, no solo hay que contar los vuelos de su público extranjero, sino el transporte por tren y carretera que en estos días tendrá lugar por parte de los fans que llegan a Madrid desde otras comunidades autónomas. Un informe elaborado por la app Trainline ha confirmado que el número de pasajeros que ha comprado billetes para hacer la ruta en alta velocidad desde Sevilla se ha triplicado, mientras que se ha duplicado en el caso de los procedentes de Valencia y Barcelona. Por su parte, la conocida plataforma BlaBlacar también prevé un crecimiento inusual del negocio durante los dos días de conciertos, con más de 20.000 viajes a Madrid en coche compartido.

123 tráilers para comprar merchandising

En las horas previas a la celebración del concierto se podrá disfrutar de zonas exclusivas para los fans de la artista; se trata de dos carpas situadas en distintos puntos: una en La Castellana (en frente del propio estadio) y otra en el parque de San Fernando; dos zonas que podrán acoger un total de 123 tráilers para comprar merchandising o intercambiar las famosas pulseras de la amistad que desde hace meses llevan elaborando con sus propias manos los miles de swifties, con la temática de las canciones de su ídolo.

69 camiones que transportan el escenario

Desde este mismo lunes han comenzado a llegar en las proximidades del estadio 69 camiones que transportan en el escenario y los equipos de luces y sonido, que ocupan todo el carril del aparcamiento e invaden otro de circulación de la calle Concha Espina, lo que está provocando más retenciones de las que suele haber ya en esta zona, una situación a tener en cuenta por los peatones y conductores que transiten esta semana las inmediaciones del estadio Santiago Bernabéu.

