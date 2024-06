Angelina Jolie, una diosa en el Olimpo del teatro junto a su hija Vivienne

Angelina Jolie y su hija Vivienne se convirtieron en las grandes triunfadoras en la noche de los premios Tony. Su musical The Outsiders logró los principales galardones en la 77ª edición de los premios más importantes del teatro en Broadway. La oscarizada actriz, de 49 años, es la productora de esta obra junto con su hija, de 15 años, que trabajó como asistente de producción de The Outsiders, que se llevó cuatro premios, incluido el de mejor musical del año.

Angelina estaba radiante con un vestido drapeado de terciopelo verde azulado de Atelier Versace, de inspiración griega, formado por un corpiño ajustado estilo corsé y una falda amplia que caía hasta el suelo. La protagonista de Maléfica completó su look con aretes de oro, pulseras anchas y un anillo dorado en el dedo corazón, y lució una melena acabada en ondas con reflejos rubios. Su hija Vivienne optó por un look en sincronía con Angelina y lució un pantalón azul verdoso con camisa blanca a juego con su chaleco y pajarita de un tono coordinado con el vestido de su madre, y unas zapatillas Converse que ponían el toque informal a su look.

Nuevo tatuaje de Angelina

A su paso por la alfombra roja del teatro David H. Koch del Lincoln Center de Nueva York pudimos descubrir el nuevo tatuaje que luce Angelina en su piel. Un pájaro parecido a un gorrión en pleno vuelo en el centro de su escote. Hace apenas unas semanas, la actriz de Eternals lució otra inscripción en su antebrazo que dice: "Stay Gold", un diseño que tiene mucho significado porque ha querido rendir homenaje a su nueva obra de teatro. En The Outsiders, el personaje de Johnny le dice esas dos palabras a Ponyboy para recordarle la importancia de mantenerse siempre fiel a uno mismo.

La emoción de su hija Viv, de 15 años

The Outsiders obtuvo 12 nominaciones. Además del premio a mejor musical, también ganó en las categorías de mejor dirección para Dayna Taymoe, diseño de iluminación para Brian MacDevitt y Hana S. Kim, y diseño de sonido para Cody Spencer. Fueron instantes de emoción los que se vivieron en el escenario al dar a conocer los ganadores. Angelina y Vivienne aplaudieron con orgullo, mientras su compañero el productor Matthew Rego aceptaba el premio y pronunciaba un inspirador discurso de agradecimiento. Vivienne se emocionó al coger entre sus manos uno de los galardones y se lo mostraba a su madre entre bambalinas. Viv es otra de los seis hijos de Angelina que ha prescindido del apellido de su padre, Brad Pitt, y en los créditos de la obra aparece con el nombre de Vivienne Jolie

Angelina Jolie subió al escenario para presentar una de las actuaciones de la noche, protagonizada por el elenco de The Outsiders. Durante su introducción, Angelina pronunció estas palabras: 'SE Hinton escribió The Outsiders en la escuela secundaria, medio siglo después, todavía nos habla. La sociedad cambia pero la experiencia de ser un Outsider es universal". Y añadió: "Para cualquier joven y cualquier persona que se sienta fuera, no se equivoca al ver lo que es injusto. No se equivocan al desear encontrar su propio camino y, a medida que el elenco alza la voz, espero que inspire a muchos a valorar el suyo".

Otros premiados en la noche de los Tony fueron Sarah Paulson, mejor actriz por Appropriate, Daniel Radcliffe, que se llevó a casa el premio de mejor actor de un musical por Merrily We Roll Along, y Jeremy Strong triunfó en la categoría de mejor actor por An Enemy Of The People. Todos ellos ganaron un Tony por primera vez.